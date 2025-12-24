 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Bloomberg рассказал, как США охотятся за «зомби-танкерами» Венесуэлы

Сюжет
Война санкций
«Зомби-танкеры» с венесуэльской нефтью используют идентификационные данные старых и списанных судов, чтобы скрыть настоящий маршрут и происхождение груза, в связи с этим США перешли от финансовых мер к физическим, пишет Bloomberg
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Венесуэла поддерживает свою нефтяную промышленность, пострадавшую от санкций, при помощи «зомби-танкеров», которые маскируются под списанные или разобранные суда, сообщает Bloomberg.

Один из таких танкеров Freesia I сейчас направляется к побережью Венесуэлы и должен прибыть в страну в конце недели, пишет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов. Под этим названием ходило 27-летнее нефтеналивное судно, которое было утилизировано в 2021 году.

Операторы используют идентификационные данные списанных танкеров и перепрограммируют транспондеры, чтобы скрыть настоящий маршрут и происхождение груза. Эту тактику использовал крупнотоннажный танкер с венесуэльской нефтью Skipper. В октябре и ноябре GPS-сигналы свидетельствовали, что судно находилось у берегов Гайаны, но на самом деле, пишет Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, оно было пришвартовано в венесуэльском порту Хосе. В начале декабря Skipper задержали военные моряки США, заявив, что его использовали в теневых схемах поставок нефти в обход санкций.

Reuters узнал о сопротивлении танкера захвату США у берегов Венесуэлы
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

По данным TankerTrackers, венесуэльский теневой флот насчитывает примерно 1,5 тыс. танкеров, часто старых и незастрахованных, сейчас республика использует из них около 400. Многие суда ходят под флагами других стран или с поддельными регистрационными документами.

С начала 2025 года Венесуэла отгружает около 900 тыс. барр. нефти в сутки, преимущественно в Китай, пишет агентство со ссылкой на Kpler.

«Венесуэла продемонстрировала удивительную эффективность, скрывая происхождение и принадлежность нефти, а следовательно, и обходя финансовый и торговый контроль», — заявил аналитик Kpler Димитрис Ампацидис. Именно поэтому, считает эксперт, «Вашингтон все чаще переходит от финансовых мер к физическим».

Начиная с сентября США наносят удары по венесуэльским судам, которые, по утверждению Вашингтона, перевозят наркотики. А в последние недели американские военные задержали три нефтяных танкера у берегов Венесуэлы и поднялись на борт еще одного судна, не находящегося под санкциями. Соединенные Штаты заявляют, что эта кампания призвана сдержать «незаконную деятельность» Каракаса. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что США используют борьбу с наркотрафиком как предлог для попытки его свержения.

Президент США Дональд Трамп 17 декабря объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее, обвинив Мадуро в «краже американских активов», нефти и земли. Соединенные Штаты намерены сохранить нефть с захваченных судов, заявил он.

МИД России призвал администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту и выразил Венесуэле поддержку.

Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Венесуэла танкер нефть США теневой флот
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
