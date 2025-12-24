Bloomberg рассказал, как США охотятся за «зомби-танкерами» Венесуэлы

«Зомби-танкеры» с венесуэльской нефтью используют идентификационные данные старых и списанных судов, чтобы скрыть настоящий маршрут и происхождение груза, в связи с этим США перешли от финансовых мер к физическим, пишет Bloomberg

Фото: Shutterstock

Венесуэла поддерживает свою нефтяную промышленность, пострадавшую от санкций, при помощи «зомби-танкеров», которые маскируются под списанные или разобранные суда, сообщает Bloomberg.

Один из таких танкеров Freesia I сейчас направляется к побережью Венесуэлы и должен прибыть в страну в конце недели, пишет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов. Под этим названием ходило 27-летнее нефтеналивное судно, которое было утилизировано в 2021 году.

Операторы используют идентификационные данные списанных танкеров и перепрограммируют транспондеры, чтобы скрыть настоящий маршрут и происхождение груза. Эту тактику использовал крупнотоннажный танкер с венесуэльской нефтью Skipper. В октябре и ноябре GPS-сигналы свидетельствовали, что судно находилось у берегов Гайаны, но на самом деле, пишет Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, оно было пришвартовано в венесуэльском порту Хосе. В начале декабря Skipper задержали военные моряки США, заявив, что его использовали в теневых схемах поставок нефти в обход санкций.

По данным TankerTrackers, венесуэльский теневой флот насчитывает примерно 1,5 тыс. танкеров, часто старых и незастрахованных, сейчас республика использует из них около 400. Многие суда ходят под флагами других стран или с поддельными регистрационными документами.

С начала 2025 года Венесуэла отгружает около 900 тыс. барр. нефти в сутки, преимущественно в Китай, пишет агентство со ссылкой на Kpler.

«Венесуэла продемонстрировала удивительную эффективность, скрывая происхождение и принадлежность нефти, а следовательно, и обходя финансовый и торговый контроль», — заявил аналитик Kpler Димитрис Ампацидис. Именно поэтому, считает эксперт, «Вашингтон все чаще переходит от финансовых мер к физическим».

Начиная с сентября США наносят удары по венесуэльским судам, которые, по утверждению Вашингтона, перевозят наркотики. А в последние недели американские военные задержали три нефтяных танкера у берегов Венесуэлы и поднялись на борт еще одного судна, не находящегося под санкциями. Соединенные Штаты заявляют, что эта кампания призвана сдержать «незаконную деятельность» Каракаса. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что США используют борьбу с наркотрафиком как предлог для попытки его свержения.

Президент США Дональд Трамп 17 декабря объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее, обвинив Мадуро в «краже американских активов», нефти и земли. Соединенные Штаты намерены сохранить нефть с захваченных судов, заявил он.

МИД России призвал администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту и выразил Венесуэле поддержку.