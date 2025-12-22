NYT узнала детали о задержании США супертанкера Bella 1 близ Венесуэлы

США подозревают Bella 1 в перевозке иранской нефти, по этой причине танкер находится под санкциями. Ордер позволяет конфисковать судно

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Американские власти перед задержанием супертанкера Bella 1 у побережья Венесуэлы получили ордер на его арест. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на трех чиновников США.

Ордер также позволит властям изъять судно, пишет издание. Ордер был запрошен, из-за того что Вашингтон подозревает Bella 1 в перевозке иранской нефти: по той же причине судно внесено в санкционные списки США.

Как пишет NYT со ссылкой на одного из чиновников, а также данные отслеживания судов, Bella 1 направлялся за нефтью в Венесуэлу и не перевозил груз. В какой-то момент он направился на северо-восток через Атлантический океан.

Когда американские военные приблизились к Bella 1 поздним вечером 20 декабря, на нем не было действующего национального флага, свидетельствующего о принадлежности судна, говорят чиновники. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, это делает танкер судном без гражданства и он может быть досмотрен в море в соответствии с международным законодательством.

Ст. 110 этой конвенции «О праве на досмотр» предусматривает, что военный корабль, встретивший в открытом море иностранное судно, не может досматривать его, если нет оснований считать, что: оно причастно к пиратству или работорговле;

оно занимается несанкционированным вещанием, а государство флага военного корабля имеет необходимую юрисдикцию;

не имеет национальности (государственной принадлежности);

хотя на нем поднят иностранный флаг или экипаж отказывается его поднять, судно де-факто имеет ту же национальность, что и военный корабль. В этих случаях военный корабль может проверить право судна на его флаг. Для этого он может отправить шлюпку под командованием офицера к подозреваемому судну. Если после проверки документов подозрения остаются, может быть произведен дальнейший досмотр на борту этого судна «со всей возможной осмотрительностью».

Однако экипаж танкера не позволил взять его на абордаж и повел его дальше в плавание, сообщил NYT один из чиновников. Другой чиновник назвал произошедшее «активным преследованием».

Утром 21 декабря танкер начал передавать сигналы бедствия находящимся поблизости кораблям, следует из радиосообщений, которые изучила газета. Они показали, что судно продолжало двигаться на северо-восток в Атлантический океан, сигналы были получены почти в 500 км от Антигуа и Барбуды. К вечеру 21 декабря Bella 1 отправил более 75 сигналов тревоги.

Тогда же танкер и был захвачен. Bloomberg, в отличие от NYT, сообщал, что он шел под панамским флагом и направлялся в венесуэльский порт для загрузки. По данным сервиса Marine Traffic, судно совершало последние рейсы под флагом Гайяны. The Wall Street Journal утверждает со ссылкой на данные аналитиков Kpler, что Bella 1 принадлежит компании из Стамбула Louis Marine Shipholding Enterprises S.A.

Это уже третий нефтяной танкер, захваченный США в Карибском море, после объявления морской блокады Венесуэлы. 10 декабря в море был перехвачен танкер Skipper, а 20 декабря — супертанкер Centuries, загруженный 2 млн барр. сырой нефти.

Как ранее заявил Axios источник, задержание танкеров должно послужить «посланием» от США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. США хотят смены власти в Венесуэле, американский президент Дональд Трамп не исключил с ней войны.

В середине декабря Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Он говорил, что вооруженные силы США будут наращивать вокруг Венесуэлы свою военную группировку, пока та не вернет «нефть, землю и другие украденные активы».

Российский МИД заявлял, что Москва поддерживает Венесуэлу и призывает администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом.