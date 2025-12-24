Reuters узнал о сопротивлении танкера захвату США у берегов Венесуэлы

Береговая охрана ждет подкрепление для захвата танкера Bella 1, который США преследуют уже несколько дней. Военные США пытались высадиться на него и взять на абордаж, однако моряки начали уходить от них

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Нефтяной танкер Bella 1, преследуемый Соединенными Штатами с 21 декабря, сопротивлялся абордажу со стороны американцев, из-за чего береговая охрана запросила подмогу. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с ситуацией.

Береговая охрана ожидает дополнительные силы, прежде чем подняться на борт, пишет агентство. Эта задача будет возложена на одну из двух специальных групп морского реагирования. Эти подразделения обучены штурмовать суда в подобных ситуациях, в том числе с применением техники спуска с вертолета по канатам.

Reuters отмечает, что затяжная погоня за танкером высветила разрыв между решимостью администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа перехватить находящиеся под санкциями нефтяные танкеры у берегов Венесуэлы и ограниченными возможностями Береговой охраны США. В отличие от Военно-морских сил (ВМС) США, Береговая охрана США уполномочена осуществлять досмотр и захват судов, нарушающих санкционный режим.

По словам американского чиновника, сотрудники береговой охраны, входившие в группу быстрого реагирования, находились на американском авианосце. Однако в момент преследования Bella 1 они были слишком далеко, чтобы провести досмотр. Как отметил бывший сотрудник береговой охраны Кори Рэнслем, количество команд, обученных для таких операций, крайне ограничено, передает Reuters.

Причины, по которым судно до сих пор не задержано, официально не разглашаются, отметило агентство. В администрации Трампа также рассматривают вариант отказа от его захвата. При этом Белый дом подчеркивает, что США по-прежнему «активно преследуют судно из так называемого теневого флота.

Береговая охрана США является подразделением вооруженных сил, но входит в состав Министерства внутренней безопасности. В ноябре ведомство объявило о том, что в восточной части Тихого океана оно изъяло около 49 тыс. фунтов наркотиков на сумму более $362 млн.

Американские военные приблизились к Bella 1 в водах Венесуэлы поздним вечером 20 декабря. Перед попыткой абордажа американские власти получили ордер на арест судна, сообщила The New York Times. Вашингтон подозревает судно в перевозке подсанкционной иранской нефти. NYT сообщила, что на танкере не было национальных флагов. Bloomberg написал, что судно ходило под иранским флагом.

Утром 21 декабря танкер начал передавать сигналы бедствия находящимся поблизости кораблям, следует из радиосообщений, которые изучила газета. Они показали, что судно продолжало двигаться на северо-восток в Атлантический океан, сигналы были получены почти в 500 км от Антигуа и Барбуды. К вечеру 21 декабря Bella 1 отправил более 75 сигналов тревоги.

Bella 1 — третий танкер, который привлек внимание военных США у вод Венесуэлы за декабрь. 10 декабря в море был перехвачен танкер Skipper, а 20 декабря — супертанкер Centuries, загруженный 2 млн барр. сырой нефти.

В середине декабря Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Он говорил, что Вооруженные силы США будут наращивать вокруг Венесуэлы свою военную группировку, пока та не вернет «нефть, землю и другие украденные активы». Позже республиканец сообщил, что конфискованную с танкеров нефть США может оставить себе или продать.

Российский МИД заявлял, что Москва поддерживает Венесуэлу и призывает администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом. Парламент Венесуэлы одобрил законопроект о гарантиях судоходства в условиях пиратства на фоне захвата танкеров.