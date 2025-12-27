 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
CNN узнал о планах США захватить пустой и заржавевший танкер

Фото: Faeezwan / Shutterstock
США рассматривают возможность направить специализированную морскую группу для захвата нефтяного танкера Bella 1, находящегося в международных водах у берегов Венесуэлы, сообщает CNN со ссылкой на источники. Судно они назвали заржавевшим и пустым.

Однако американские военные и береговая охрана продолжают преследование судна, американские власти не ожидают его возвращения для загрузки нефти. В администрации допускают как отказ от захвата, так и переброску дополнительных сил, включая группу быстрого реагирования для захвата судов, не подчиняющихся требованиям.

Белый дом заявил, что Bella 1 относится к «теневому флоту», находится под санкциями США и ходит под ложным флагом. Захват, объясняют собеседники телеканала из числа официальных лиц, возможен на основании судебного решения.

Преследование танкеров связано с указом президента США Дональда Трампа о «блокаде» санкционированных венесуэльских нефтяных судов. В декабре американские военные захватили два танкера у берегов Венесуэлы: 10 декабря — Skipper, 20 декабря — супертанкер Centuries. На следующий день был задержан Bella 1.

По данным The New York Times, Венесуэла выводит флот для защиты танкеров, что повышает риск военной конфронтации с США. Трамп обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в контрабанде наркотиков в США и хищении нефти у американских компаний. Российский МИД заявил ранее, что Москва поддерживает Венесуэлу и призывает администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом.

