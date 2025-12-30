МИД дал оценку атаке Украины на резиденцию Путина

По словам Лаврова, произошедшее подтверждает «террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве». Успех на переговорах невозможен, если Украина не прекратит свою «преступную политику», подчеркнул он

Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Киев предпринял террористическую атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области, произошедшее подтверждает «террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве», заявил глава МИДа Сергей Лавров.

«В этой связи тем, кто в ЕС и НАТО громко требует обеспечения «железобетонных» гарантий безопасности Украины в рамках ведомого Россией и США процесса урегулирования, неплохо было бы ответить на вопрос о том, какой режим и с какой целью они всеми силами стремятся защитить? Вопрос риторический», — сказал министр.

По словам Лаврова, не вызывает сомнений, что главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона — «сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где — вопреки всем нормам международного права — законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные».

Он отметил, что Москва с благодарностью воспринимает реакцию иностранных друзей и партнеров, которые осудили атаку.

«Признательны за слова поддержки и солидарности, поступающие в адрес главы российского государства, правительства и народа России», — добавил Лавров.

Достичь успеха на переговорах об урегулировании конфликта Москвы и Киева будет невозможно, если Украина не прекратит свою «преступную политику», заключил глава МИДа.

О попытке Украины атаковать резиденцию Путина в Новгородской области накануне сообщил сам Лавров. По его словам, Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия, но все были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Министр предупредил, что действия Украины не останутся без ответа, цели для контрударов уже выбраны. Москва пересмотрит свои переговорные позиции, но не намерена выходить из мирных переговоров, подчеркнул он.

Кремль назвал атаку террористическим актом, направленным на срыв переговоров и против американского президента Дональда Трампа.

В Киеве отрицают организацию атаки и причастность к ней. Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая российской стороне, заявил, что Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве.

Атаку на резиденцию Путина осудили мировые лидеры, в том числе Трамп. «Одно дело — идти в наступление, потому что они наступают, совсем другое — нападать на его дом. Сейчас не время для всего этого», — сказалпрезидент США. Трамп добавил, что «очень зол».

С осуждением также выступили президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев, оба они созвонились с Путиным. Российскую сторону поддержали также Туркменистан и Киргизия, ОАЭ и Никарагуа.