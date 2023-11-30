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Лавров назвал Молдавию следующей жертвой гибридной войны против России

Лавров: Молдавии уготована участь следующей жертвы гибридной войны против России
Запад «торпедировал» российский план по урегулированию между Молдавией и Приднестровьем 20 лет назад, а сейчас «убивает» формат «5+2», который при участии ОБСЕ тоже нацелен на решение ситуации в регионе, заявил Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Sebastian Gollnow / Reuters)

НАТО и Евросоюз «убивают» формат 5+2, целью которого является выработка параметров всеобъемлющего урегулирования в Молдавии с наделением особого статуса Приднестровья в ее составе, заявил на пленарном заседании совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция велась на странице ведомства во «ВКонтакте».

Лавров назвал одной из сорванных попыток урегулировать ситуацию в Молдавии меморандум Козака (план по решению приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии, разработанный замглавы руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком). Инициатива, по словам министра, могла разрешить ситуацию в Молдавии «еще 20 лет назад», но ее «бесцеремонно торпедировали» НАТО и ЕС.

«А сейчас убивают и формат 5+2, последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», — считает он.

Молдавии, заявил Лавров, «уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России».

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Фото:Carl Court / Getty Images

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились с подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы». В правительстве Молдавии исключали силовое решение ситуации, называя единственным способом урегулирования переговорный процесс.

Меморандум, разработанный Дмитрием Козаком в 2003 году, предусматривал создание федеративной Молдавии вместе с ПМР и Гагаузией с особым статусом в ее составе. МИД России заявлял, что подписание документа было сорвано молдавскими властями под давлением Запада.

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Формат 5+2 был создан в рамках усилий по приднестровскому урегулированию. В него входят представители сторон, посредники и наблюдатели в переговорном процессе — Молдавия, Приднестровье. ОБСЕ, Россия, Украина, США и ЕС. В ноябре 2023 года глава парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что формата 5+2 больше не существует и воскресить его невозможно.

Президент Молдавии Майя Санду называла Россию одной из главных угроз безопасности. Она заявляла о необходимости молдавских политиков демонстрировать приверженность европейским ценностям, а не «интересам России». В прошлом году Кишинев получил статус кандидата на вступление в ЕС.

Москва называла политический курс Молдавии «русофобским». Президент Владимир Путин говорил, что выбор, сделанный молдавскими властями, является полной утратой идентичности страны.

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Сергей Лавров ОБСЕ Молдавия гибридная война
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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