Лавров назвал Молдавию следующей жертвой гибридной войны против России
НАТО и Евросоюз «убивают» формат 5+2, целью которого является выработка параметров всеобъемлющего урегулирования в Молдавии с наделением особого статуса Приднестровья в ее составе, заявил на пленарном заседании совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция велась на странице ведомства во «ВКонтакте».
Лавров назвал одной из сорванных попыток урегулировать ситуацию в Молдавии меморандум Козака (план по решению приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии, разработанный замглавы руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком). Инициатива, по словам министра, могла разрешить ситуацию в Молдавии «еще 20 лет назад», но ее «бесцеремонно торпедировали» НАТО и ЕС.
«А сейчас убивают и формат 5+2, последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», — считает он.
Молдавии, заявил Лавров, «уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России».
Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились с подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы». В правительстве Молдавии исключали силовое решение ситуации, называя единственным способом урегулирования переговорный процесс.
Меморандум, разработанный Дмитрием Козаком в 2003 году, предусматривал создание федеративной Молдавии вместе с ПМР и Гагаузией с особым статусом в ее составе. МИД России заявлял, что подписание документа было сорвано молдавскими властями под давлением Запада.
Формат 5+2 был создан в рамках усилий по приднестровскому урегулированию. В него входят представители сторон, посредники и наблюдатели в переговорном процессе — Молдавия, Приднестровье. ОБСЕ, Россия, Украина, США и ЕС. В ноябре 2023 года глава парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что формата 5+2 больше не существует и воскресить его невозможно.
Президент Молдавии Майя Санду называла Россию одной из главных угроз безопасности. Она заявляла о необходимости молдавских политиков демонстрировать приверженность европейским ценностям, а не «интересам России». В прошлом году Кишинев получил статус кандидата на вступление в ЕС.
Москва называла политический курс Молдавии «русофобским». Президент Владимир Путин говорил, что выбор, сделанный молдавскими властями, является полной утратой идентичности страны.