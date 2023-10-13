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Путин заявил о потере Молдавией идентичности

Путин: Молдавия утрачивает свою идентичность
Заседание&nbsp;Совета глав государств СНГ
Заседание Совета глав государств СНГ (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Молдавия практически утратила свою идентичность из-за выбора властей страны, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ. Стенограмма доступна на сайте Кремля.

«Элиты этой страны вообще считают, что они не молдаване, они называют себя румынами. Но это их выбор, полная утрата идентичности страны — это выбор сегодняшнего руководства Молдавии. Но они, повторяю, хотят так, никто не может этому помешать, кроме самого народа Молдавии — если в этой стране есть люди, которые считают себя, все-таки, молдаванами», — сказал российский президент.

«Это выбор каждого из нас — мы хотим сохранять свою идентичность или нет? А работа в рамках СНГ дает нам такую возможность и, наоборот, усиливает наши позиции, не мешая, при этом, сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности», — добавил Путин.

Материал дополняется.

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Владимир Путин СНГ
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