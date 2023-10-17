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Политика ,  
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В МИДе заявили о развороте политики безопасности Молдавии на 180 градусов

Захарова заявила о развороте политики безопасности Молдавии на 180 градусов
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Разворот Молдавии на 180 градусов в новой Стратегии национальной безопасности страны является безосновательным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее ответ на вопрос журналистов опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«По сути, ничего нового документ не содержит. Он представляет собой «стандартный» для нынешнего молдавского руководства набор бездоказательных обвинений России «во всех смертных грехах», — сказала Захарова.

Она назвала эти обвинения, перечислив «подрыв конституционного порядка», «энергетический шантаж», «незаконное финансирование» неких «преступных группировок» и «распространение дезинформации и лжи».

В документе, по ее словам, в ответ на угрозу со стороны России предлагается «увеличить финансирование сектора обороны и безопасности, активизировать взаимодействие с НАТО и его государствами-членами, а также расширить инструментарий для подавления свободы слова и оппозиции».

Захарова заявила, что эти установки объясняются «откровенно русофобской позицией руководства страны». «Антироссийский курс» теперь «решено закрепить доктринально», подчеркнула представитель МИДа.

«Такой разворот на 180 градусов не имеет никаких оснований. Россия всегда с большим уважением относилась к интересам Молдавии и молдавского народа, с которым нас связывает вековая история конструктивных и дружественных отношений», — отметила Захарова.

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Президент Молдавии Майя Санду после презентации стратегии 11 октября заявила, что страна «может защитить своих граждан, только будучи частью свободного мира и сотрудничая со свободным миром». Она сказала тогда, что Молдавии необходимо увеличить бюджет на оборону. «Это необходимая инвестиция в связи с внешней агрессией», — отмечала она.

Глава государства подчеркнула, что ключевым аспектом новой национальной Стратегии безопасности Молдавии является стратегическое партнерство с США. По ее словам, Молдавия «должна быть на стороне тех, кто выступает за мир и уважение международно признанных границ».

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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