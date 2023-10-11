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Военная операция на Украине ,  
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Санду назвала главными угрозами Молдавии коррупцию и Россию

Президент Санду: угрозы национальной безопасности Молдавии — Россия и коррупция
Сюжет
Военная операция на Украине
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press)

Главными угрозами для национальной безопасности Молдавии являются Россия и коррупция в республике, заявила президент страны Майя Санду, передает газета Adevarul.

По словам главы государства, после начала военной операции России на Украине Молдавия находится под угрозой дестабилизации. Новый проект Стратегии национальной безопасности страны основан на трех целях — защите граждан, создании сильного государства и вступлении в Евросоюз.

Летом 2022 года Брюссель предоставил Молдавии статус страны — кандидата в члены ЕС вместе с Украиной.

В стране увеличат инвестиции в сфере обороны и безопасности, займутся решением приднестровского конфликта, установят партнерство с демократическими странами и усилят борьбу с коррупцией, чтобы «чувствовать себя в безопасности», заявила Санду

Власти Молдавии неоднократно заявляли, что Россия пытается дестабилизировать страну и подорвать усилия по созданию сильных институтов и демократических процессов.

Москва отрицала претензии руководства Молдавии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия «всегда была и остается открытой для налаживания добрососедских взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдавией».

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Молдавия Россия национальная безопасность
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