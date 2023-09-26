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Политика ,  
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Санду призвала выбрать между ценностями Европы и интересами России

Президент Молдавии призвала выбрать между ценностями Европы и интересами России
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Carl Court / Getty Images)

Политики Молдавии должны демонстрировать в ежедневной работе приверженность европейским ценностям, а не интересам России. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

«Нам важно, чтобы они [политики] показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностям. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми», — отметила она.

По ее словам, если политик ежедневно не демонстрирует соответствующую приверженность, то слова о вере в демократию можно считать «просто разговорами».

«Все выборные лица должны уважать и работать на интересы Республики Молдова. А не на интересы другого государства», — заключила президент.

Прошлым летом Брюссель предоставил Молдавии статус страны — кандидата в члены ЕС вместе с Украиной. Председатель Евросовета Шарль Мишель в конце августа заявил, что ЕС и страны — кандидаты на вступление в него должны быть к 2030 году готовы к этому процессу.

В мае Санду говорила, что интеграция с ЕС важна для Кишинева, потому что Россия пытается «дестабилизировать страну и подорвать усилия по созданию сильных институтов и демократических процессов».

Она подчеркивала, что Кишинев покажет населению Приднестровья, что именно связь с европейскими странами, а не Россией пойдет ему на пользу. Президент Молдавии также отмечала, что у Кишинева и Москвы «никогда не было отношений, основанных на взаимном уважении».

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала ложью слова Санду об отсутствии взаимоуважения между Москвой и Кишиневом. По ее словам, Россия всегда уважительно относилась к Молдавии и ее людям, с которыми у россиян есть исторические связи, и это было взаимно.

«Взаимоуважения нет у нынешнего президента Молдавии, обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны», — подчеркивала Захарова.

Теги
Молдавия Майя Санду ЕС ценности Россия
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