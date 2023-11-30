Война Израиля и ХАМАС. Главное

Израиль и ХАМАС продлили перемирие еще на день и провели шестой обмен, в Иерусалиме произошла стрельба, семьи заложников с российскими паспортами рассказали их истории. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

С 24 ноября в секторе Газа объявлено временное перемирие для обмена заложниками и заключенными и доставки гуманитарной помощи в анклав.

Изначально перемирие было объявлено на четыре дня, но впоследствии Израиль и ХАМАС договорились продлить его на два дня, а затем еще на один — до 30 ноября. Условия режима прекращения огня таковы: в обмен на освобождение одного израильского заложника — освобождение трех палестинских заключенных и пропуск 200 грузовиков гуманитарной помощи в сектор Газа ежедневно.

Когда ЦАХАЛ возобновит боевые действия после окончания перемирия, они будут «более масштабными и будут проходить по всему сектору Газа», заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Израиль 13 ноября заявил, что ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа. После этого в израильской армии и правительстве начались дискуссии по поводу возможного расширения операции на юг анлава, пишет JP. По данным издания, вопрос был в том, дождаться ли для этого заключения промежуточного соглашения по заложникам.

31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа».

Компания Maxar показала спутниковые снимки, как выглядит территория сектора Газа после постоянных обстрелов.