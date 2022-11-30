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Минобороны заявило о полном контроле над Авдеевкой в ДНР
Населенный пункт Авдеевка в ДНР перешел под полный контроль российских сил, сообщило Минобороны.
Материал дополняется.
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).
Населенный пункт Авдеевка в ДНР перешел под полный контроль российских сил, сообщило Минобороны.
Материал дополняется.
Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+
*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).