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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР заявили о занятии двух сел под Артемовском

В освою очередь, глава республики выразил уверенность в скором занятии Угледара
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о продвижении российских войск к югу от Артемовска (Бахмута) и занятии в этом районе двух населенных пунктов.

В сообщении, которое опубликовал штаб, указывается, что «группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке вооруженных сил России освободила Перше Травня и Андреевку».

Перше Травня украинские власти в 2016 году переименовали в Озаряновку.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял об успехах на Артемовском направлении. Он допустил оперативное окружение Артемовска, бои за который ведутся с начала июля.

Во вторник Пушилин рассказал и о положении дел на юге ДНР. В эфире «Соловьев Live» он заявил о неудачных попытках украинской армии атаковать в направлении Павловки. Он высказал уверенность, что крупнейший населенный пункт в этом районе — Угледар — «совсем скоро будет освобожден».

Бои в окрестностях Угледара идут с начала весны. В начале ноября российские войска перешли там в наступление. 14 ноября Министерство обороны сообщило о занятии села Павловка (к югу от Угледара).

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Денис Пушилин ДНР Артемовск
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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