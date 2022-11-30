Минобороны России сообщило о занятии Белогоровки и Перше Травня

Минобороны сообщило о занятии двух сел в Донбассе

В военном ведомстве сообщили об успешном наступлении на донецком направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

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Министерство обороны сообщило, что в ходе наступления на донецком направлении были заняты населенные пункты Белогоровка и Перше Травня (украинские власти переименовывали его в Озаряновку). Указывается, что в ходе боевых действий в этом районе были уничтожены четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки.

В военном ведомстве также сообщили о неудачных попытках украинских войск наступать в районе Новоселовского в ЛНР (купянское направление), Площанки, Червонопоповки и Житловки (краснолиманское направление). Подразделения ВСУ в результате были отброшены на исходные позиции.

Аналогичным образом развивались события и на южнодонецком направлении, где ротные тактические группы пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка. Контратаки были отражены.

Помимо этого в районе Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица», на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.

В районах населенных пунктов Миньковка и Часов Яр Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. В районе Жовтневого (Харьковская область) поражен взвод артиллерийских систем М777. В Торецке уничтожены пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины.