Мэр Горловки сообщил о контроле ДНР над поселком Курдюмовка

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. «Курдюмовка, все!», — написал он в своем телеграм-канале. Поселок находится к северу от Горловки и к югу от Артемовска (Бахмута).

В эфире канала «Россия 24» Приходько подтвердил, что российские войска взяли под контроль Курдюмовку, и рассказал, что бои за населенный пункт продолжались более пяти суток. «Это один из тех поселков, откуда очень мощно обстреливалась Горловка. Во-вторых, это полный контроль над трассой Горловка — Артемовск. Это стратегически важное место», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Накануне в ДНР сообщили о продвижении российских войск к югу от Артемовска (Бахмута) и занятии в этом районе двух населенных пунктов: Перше Травня (Озаряновка) и Андреевка.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял об успехах на Артемовском направлении. Он допустил оперативное окружение Артемовска, бои за который ведутся с начала июля.