Майорск находится на северной окраине города Горловка в Донецкой народной республике. Штаб территориальной обороны ДНР в середине сентября сообщал о взятии этого поселка под контроль

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В ходе наступления российские военные полностью «освободили» поселок Майорск в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

«На донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — говорится в сообщении.

Поселок Майорск находится на северной окраине города Горловка в ДНР. В этой местности находился один из контрольных пунктов въезда/выезда из ДНР на территорию Украины, контролируемую Киевом. Штаб территориальной обороны ДНР в середине сентября сообщал о взятии Майорска под контроль.

На купянском направлении тактические группы ВСУ, «усиленные националистами», дважды попытались атаковать российские силы, в результате ответных ударов украинские подразделения понесли большие потери и были отброшены на исходные позиции, говорится в сообщении ведомства. По оценке Минобороны, общие потери украинских сил на этом направлении за последние сутки составили до 110 военнослужащих.

На краснолиманском направлении (город Красный Лиман, с 2016 года — Лиман) российские военные отразили две атаки ВСУ и отбросили украинские силы на исходный рубеж, рассказали в министерстве. Также пресечена атака украинских сил в направлении села Червонопоповка в Луганской народной республике, говорится в сообщении.

Силами российских вооруженных сил в городе Авдеевка (Донецкая народная республика) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства, а поселке Новотроицкое — радиолокатор украинского ЗРК С-300, заявили в Минобороны.

Там также сообщили об уничтожении в районе города Запорожье трех артиллерийских систем М777, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников. В районе села Песчаное (Днепропетровская область) сбит украинский вертолет Ми-8, а в Харьковской области, ДНР и ЛНР — шесть беспилотников, указали в министерстве.

По данным Минобороны, всего с начала операции уничтожены 333 украинских самолета, 176 вертолетов, более 2,4 тыс. беспилотников, 388 ЗРК, более 6,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 7,2 тыс. единиц автомобильной спецтехники.