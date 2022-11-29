Пушилин заявил о скором «освобождении» Угледара

Врио главы ДНР Пушилин допустил взятие под контроль Угледара в скором времени

Денис Пушилин (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Российские военные в скором времени возьмут под контроль Угледар, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Важное направление — угледарское. Противник пытается, ночью были определенные попытки контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населенного пункта, потеря позиций. Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. И Угледар тоже будет совсем скоро освобожден», — сказал Пушилин.

Угледар — город в Волновахском районе Донецкой области, расположенный примерно в 60 км к юго-западу от Донецка.

В марте штаб территориальной обороны ДНР заявил о взятии Угледара под контроль. Впоследствии Минобороны России сообщало о «боевиках националистических батальонов» в городе, оборудовании ими огневых позиций в гражданских зданиях.

22 ноября Пушилин заявлял об успехах российских сил на угледарском направлении. «Если брать южнодонбасское направление, направление Павловки и Угледара, — все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи», — сказал он. О контроле над Павловкой Минобороны сообщило 14 ноября.