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Война санкций ,  
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Квартиру семьи Зеленского в Крыму продали на аукционе

Квартиру семьи Зеленского на юге Крыма продали на аукционе за 44,3 млн руб.
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Война санкций
Квартира в поселке Ливадия была зарегистрирована на имя Елены Зеленской. Весной власти Крыма национализировали жилье, а затем выставили на торги. Победительница аукциона предложила на 20 млн руб. больше первоначальной цены
Вид на здание жилого комплекса &laquo;Император&raquo;, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского, в поселке Ливадия
Вид на здание жилого комплекса «Император», в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского, в поселке Ливадия (Фото: Макс Ветров / РИА Новости)

Квартиру в Крыму, которая была зарегистрирована на жену президента Украины Владимира Зеленского Елену, продали на аукционе за 44,3 млн руб., следует из данных площадки «ГИС Торги». Это подтвердили РБК в региональном министерстве имущества.

В торгах, которые прошли в электронной форме, участвовали два человека, победительницей стала Ольга Липовецкая, предложившая за лот на 20 млн руб. больше, чем первоначальная цена.

Квартира находится в поселке Ливадия на южном берегу полуострова. Власти Крыма в минувшем мае сообщили, что национализировали ее. Весной глава республики Сергей Аксенов допускал, что квартиру могут передать малообеспеченной либо многодетной семье.

Глава регионального парламента Владимир Константинов ранее говорил, что средства от продажи национализированного имущества украинских политиков пойдут на поддержку участников военных действий на Украине и их семей и на развитие крымских городов.

Как писал Reuters, в апреле 2013-го, когда Крым был в составе Украины, Елена Зеленская купила квартиру в жилом комплексе «Император» в Ливадии у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка. В 2019 году, когда Владимира Зеленского избрали главой государства, в его штабе отметили, что после сделки были оплачены все налоги и сборы и президент официально декларировал жилье. В крымском Госкомрегистре говорили тогда, что признают права Зеленской на эту квартиру: «Судя по ее декларации, если она ее [квартиру] указала, значит она ею владеет». Летом 2021 года Аксенов говорил, что президент Украины вовремя платит квартплату в размере 6 тыс. руб. ежемесячно.

Национализация собственности на полуострове началась после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. В феврале 2023-го глава госсовета региона Владимир Константинов заявил, что на тот момент национализировали около 700 различных объектов имущества украинских олигархов и в Крыму выявляют новые объекты, «устанавливают причастность владельцев к поддержке киевского режима».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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