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Политика ,  
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Национализированную квартиру Зеленского в Крыму оценили в 24 млн руб.

Национализированную квартиру Зеленского в Крыму оценили в 23,9 млн руб.
Дом в котором находится квартира Владимира Зеленского
Дом в котором находится квартира Владимира Зеленского (Фото: Макс Ветров / РИА Новости)

Квартиру, которая была зарегистрирована на жену президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма, оценили в 23,9 млн руб. и в ближайшее время выставят на торги. Об этом сообщил в телеграм-канале спикер парламента региона Владимир Константинов.

Власти Крыма сообщили, что национализировали квартиру Зеленских в Ялте, в минувшем мае. На заседании 20 сентября депутаты проголосовали за ее отчуждение, уточнил Константинов.

В 2019 году Reuters писал, что в апреле 2013-го, когда Крым был еще в составе Украины, супруга Зеленского купила квартиру в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия на побережье Черного моря.

Недвижимость она приобрела у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка за $163,8 тыс., следовало из декларации о доходах Зеленского и украинского реестра недвижимости. В пресс-службе украинского лидера заявляли, что квартира в Крыму была куплена законно, по рыночной цене и что семья президента намерена пользоваться ей «только после обязательного возвращения Крыма в Украину».

После того как Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума, в регионе началась национализация собственности, затронувшая десятки объектов. В частности, это пансионаты «Энергетик», «Массандра», «Кастрополь», гостиница «Крым», лечебно-оздоровительный комплекс «Айвазовское» (входит в активы Индустриального союза Донбасса украинского бизнесмена Сергея Таруты), а также имущество бизнесмена Игоря Коломойского и объекты миллиардера Рината Ахметова.

Всего по состоянию на минувший февраль на полуострове национализировали около 500 объектов из числа «имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия», говорил Константинов. В сентябре на полуострове продали первые такие объекты. В ближайшее время на аукцион выставят еще 100 объектов недвижимости, включая квартиру Зеленских, отмечал спикер парламента Крыма.

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Теги
Владимир Зеленский Крым квартира национализация Аукцион
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