Власти Крыма допустили передачу квартиры Зеленского многодетной семье

Крымские власти стремятся национализировать объекты, «которые приносят доход врагу», заявил Аксенов. Осенью региональный парламент разрешил изымать имущество у иностранцев из «недружественных стран»

Квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Крыму могут передать малообеспеченной либо многодетной семье, заявил «РИА Новости» глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, крымские власти не ставят перед собой цель «у Зеленского отнять квартиру». «Сама цель у нас — это победить их», — сказал он.

В первую очередь, сказал Аксенов, в Крыму стремятся национализировать объекты, «которые приносят доход врагу». Местные власти до конца марта подготовят дополнительный список по национализации имущества украинских граждан на полуострове. «Идет тщательная проверка с тем, чтобы точно не попали под процесс добросовестные граждане Российской Федерации, либо граждане Украины, которые не занимают агрессивной позиции по отношению непосредственно к Российской Федерации в публичном поле», — добавил он.

В 2019 году Reuters сообщил, что в апреле 2013-го, когда Крым был в составе Украины, супруга Зеленского Елена купила квартиру в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия на побережье Черного моря у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка. В штабе Зеленского подтвердили покупку, отметив, что после сделки были оплачены все налоги и сборы, и что президент официально декларировал жилье. В крымском Госкомрегистре заявили тогда, что признают права Елены Зеленской на эту квартиру: «Судя по ее декларации, если она ее [квартиру] указала, значит, она ею владеет».

В апреле прошлого года Госсовет Крыма внес в Госдуму законопроект, предлагающий изымать без выплаты компенсации имущество «недружественных государств» (таковой российские власти признали и Украину). Совет при президенте по кодификации законодательства не поддержал инициативу как противоречащую Конституции. Осенью крымский парламент проголосовал за признание собственностью республики имущества иностранных государств, которые совершают в отношении России, ее юридических и физических лиц недружественные действия, внеся изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

При этом российские власти критикуют инициативы по изъятию собственности российских физлиц и компаний на Западе, указывая, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» ни к чему хорошему не приводит.