Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 80,14 (-0,41) Инвестиции, 09 мар, 16:07 Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 75,9 (+0,45) Инвестиции, 09 мар, 16:07
Рогов назвал «фатальным» для Киева возможное наступление ВСУ в Запорожье Политика, 08:37
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 08:31
Получит ли «Сбер» ₽1 трлн прибыли в 2023-м: что думают Греф и аналитики Pro, 08:20
Власти Крыма допустили передачу квартиры Зеленского многодетной семье Политика, 08:13
Как понять, насколько загружен ребенок в школе Специальный проект, 08:08
Как введение Fan-ID обрушило посещаемость матчей РПЛ Спорт, 08:00
В Тюмени мужчина взял в заложники продавца «Магнита» Общество, 08:00
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 07:42
Си Цзиньпина первым в истории переизбрали главой КНР на третий срок Политика, 07:28
Полянский заявил об отказе Запада работать над резолюцией по Nord Stream Политика, 07:27
Глава Марий Эл встретился с семьями военных, обратившихся к Путину Политика, 07:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Сбербанк увеличил лимит по покупкам без PIN-кода Финансы, 07:00
Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил артиллерийскими учениями Политика, 06:53
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Крыма допустили передачу квартиры Зеленского многодетной семье

Сергей Аксенов: квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным
Крымские власти стремятся национализировать объекты, «которые приносят доход врагу», заявил Аксенов. Осенью региональный парламент разрешил изымать имущество у иностранцев из «недружественных стран»

Квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Крыму могут передать малообеспеченной либо многодетной семье, заявил «РИА Новости» глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, крымские власти не ставят перед собой цель «у Зеленского отнять квартиру». «Сама цель у нас — это победить их», — сказал он.

В первую очередь, сказал Аксенов, в Крыму стремятся национализировать объекты, «которые приносят доход врагу». Местные власти до конца марта подготовят дополнительный список по национализации имущества украинских граждан на полуострове. «Идет тщательная проверка с тем, чтобы точно не попали под процесс добросовестные граждане Российской Федерации, либо граждане Украины, которые не занимают агрессивной позиции по отношению непосредственно к Российской Федерации в публичном поле», — добавил он.

В 2019 году Reuters сообщил, что в апреле 2013-го, когда Крым был в составе Украины, супруга Зеленского Елена купила квартиру в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия на побережье Черного моря у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка. В штабе Зеленского подтвердили покупку, отметив, что после сделки были оплачены все налоги и сборы, и что президент официально декларировал жилье. В крымском Госкомрегистре заявили тогда, что признают права Елены Зеленской на эту квартиру: «Судя по ее декларации, если она ее [квартиру] указала, значит, она ею владеет».

В апреле прошлого года Госсовет Крыма внес в Госдуму законопроект, предлагающий изымать без выплаты компенсации имущество «недружественных государств» (таковой российские власти признали и Украину). Совет при президенте по кодификации законодательства не поддержал инициативу как противоречащую Конституции. Осенью крымский парламент проголосовал за признание собственностью республики имущества иностранных государств, которые совершают в отношении России, ее юридических и физических лиц недружественные действия, внеся изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

При этом российские власти критикуют инициативы по изъятию собственности российских физлиц и компаний на Западе, указывая, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» ни к чему хорошему не приводит.

Читайте на РБК Pro
Рынок микроэлектроники: почему создать Тайвань в России пока не получится
Бесстыдный демпинг: как китайцы теснят селлеров на маркетплейсах России
Как перейти с SAP, Oracle, Microsoft на 1С и другие российские аналоги
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Аксенов Владимир Зеленский квартира Крым

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Виноделы Крыма предупредили о росте цен из-за доставки через ДНР
Бизнес
Киев пригрозил ответственностью журналисту NBC News за поездку в Крым
Политика
Аксенов заявил, что все основные объекты жизнеобеспечения Крыма защищены
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter