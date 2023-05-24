Власти Крыма национализировали квартиру Зеленского в Ялте

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Госсовет Крыма национализировал квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, сообщает ТАСС.

«Конечно, для него это не особо заметная потеря», — сказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

О том, что в собственность республики переходит ряд объектов, в том числе квартира супруги Зеленского Елены в Ялте, ранее сообщил глава региона Сергей Аксенов.

В 2019 году Reuters сообщил, что в апреле 2013-го, когда Крым был еще в составе Украины, супруга Зеленского купила квартиру в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия на побережье Черного моря у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка. В штабе Зеленского подтвердили покупку, отметив, что после сделки были оплачены все налоги и сборы и что президент официально декларировал жилье.

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