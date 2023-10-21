Власти Крыма заявили о высоком спросе на квартиру Зеленского
Национализированная квартира, принадлежавшая семье украинского лидера Владимира Зеленского, стала объектом повышенного спроса среди потенциальных покупателей. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале.
«Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект самый востребованный на торгах из размещенных), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения», — рассказал он.
На прошлой неделе министерство имущественных и земельных отношений Крыма объявило, что квартира Зеленских, которая находится в престижном районе Ливадия, на улице Батурина, выставлена на продажу. Ее стоимость оценена в 24,6 млн рублей. Объявление о продаже было размещено на официальном портале «ГИС Торги». Крайний срок для участия в аукционе — 30 октября.
В 2019 году Reuters писал, что в апреле 2013-го, когда Крым был еще в составе Украины, супруга Зеленского купила квартиру в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия на побережье Черного моря. После того как Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума, в регионе началась национализация собственности, затронувшая десятки объектов. В частности, это пансионаты «Энергетик», «Массандра», «Кастрополь», гостиница «Крым», лечебно-оздоровительный комплекс «Айвазовское» (входит в активы Индустриального союза Донбасса украинского бизнесмена Сергея Таруты), а также имущество бизнесмена Игоря Коломойского и объекты миллиардера Рината Ахметова.
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