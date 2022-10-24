Песков обвинил Запад в краже российских активов

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Запад украл большую часть активов России, заморозив их, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Его спросили, что будет делать Кремль, после того как в ЕС решили готовиться к использованию замороженных российских активов при восстановлении Украины.

«В целом очень многие активы сейчас просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективным Западом, в том числе и наши ЗВР — золото-валютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность — в данном случае государственную собственность — и на частную собственность», — ответил он.

Подобные действия, по словам Пескова, «разрушают основы основ для той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире».

«Принятие таких решений (передать замороженные активы России на восстановление Украины. — РБК) — это будет еще один шаг в попрании правил и норм международного права. Безусловно, мы будет изыскивать возможности бороться с этим», — добавил пресс-секретарь.

Песков назвал возможности для маневра в этом ключе «весьма ограниченными» и обвинил Запад в попытках не дать российским предпринимателям оспорить такие решения. «Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки», — заверил он.

Ранее руководство европейских стран поручило Еврокомиссии подготовить предложения по финансированию восстановления Украины за счет замороженных российских активов. «Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом», — говорилось в документе, опубликованном по итогам заседаний Евросовета 20–21 октября.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ЕС может рассмотреть вопрос об использовании замороженных активов России для помощи Украине на международной конференции 25 октября в Берлине.

Страны Запада начали замораживать активы российского Центробанка и некоторых бизнесменов в конце февраля, после начала спецоперации на Украине. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский оценил восстановление разрушенной военными действиями инфраструктуры в стране в $600–800 млрд.