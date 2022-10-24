Песков обвинил Запад в краже российских активов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Риши Сунак станет премьером Британии Политика, 16:10
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 16:07
Путин впервые обсудит с координационным советом нужды военных на Украине Политика, 16:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:03
Самые богатые бизнесмены Китая за день потеряли свыше $9 млрд Инвестиции, 15:56
Тренер Андрей Назаров сообщил об увольнении из «Сочи» Спорт, 15:48
Китай в сентябре снизил закупки угля и нефти у России Экономика, 15:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 15:44
В АвтоВАЗе сообщили о переговорах по спонсорству в спорте Спорт, 15:43
Экоактивисты «ткнули лицом в торт» фигуру Карла III Общество, 15:40
Торнадо повредил две трети домов в коммуне на севере Франции. Видео Общество, 15:39
«Финам» вернул торги иностранными бумагами для «неквалов» по правилам ЦБ Инвестиции, 15:37
Мосбиржа возобновила торги всеми биржевыми фондами на российские активы Инвестиции, 15:27
Из российских компаний уходят ценные специалисты. Как сохранить их опыт Pro, 15:23
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков обвинил Запад в краже российских активов

Песков: Запад, заморозив российские активы, украл их
Фото: Eric Vidal / Reuters
Фото: Eric Vidal / Reuters

Запад украл большую часть активов России, заморозив их, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Его спросили, что будет делать Кремль, после того как в ЕС решили готовиться к использованию замороженных российских активов при восстановлении Украины.

«В целом очень многие активы сейчас просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективным Западом, в том числе и наши ЗВР — золото-валютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность — в данном случае государственную собственность — и на частную собственность», — ответил он.

Подобные действия, по словам Пескова, «разрушают основы основ для той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире».

«Принятие таких решений (передать замороженные активы России на восстановление Украины. — РБК) — это будет еще один шаг в попрании правил и норм международного права. Безусловно, мы будет изыскивать возможности бороться с этим», — добавил пресс-секретарь.

Песков назвал возможности для маневра в этом ключе «весьма ограниченными» и обвинил Запад в попытках не дать российским предпринимателям оспорить такие решения. «Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки», — заверил он.

Читайте на РБК Pro
Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого Из российских компаний уходят ценные специалисты. Как сохранить их опыт Как Twitter удалось заставить Маска себя купить О чем не нужно писать в резюме на английском языке

Ранее руководство европейских стран поручило Еврокомиссии подготовить предложения по финансированию восстановления Украины за счет замороженных российских активов. «Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом», — говорилось в документе, опубликованном по итогам заседаний Евросовета 20–21 октября.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ЕС может рассмотреть вопрос об использовании замороженных активов России для помощи Украине на международной конференции 25 октября в Берлине.

Страны Запада начали замораживать активы российского Центробанка и некоторых бизнесменов в конце февраля, после начала спецоперации на Украине. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский оценил восстановление разрушенной военными действиями инфраструктуры в стране в $600–800 млрд.

Теги
Дмитрий Песков Запад конфискация имущества зарубежные активы Украина
Материалы по теме
Bloomberg узнал о планах ЕК легализовать конфискацию замороженных активов
Экономика
ЦБ допустил обмен активами между российскими и зарубежными инвесторами
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter