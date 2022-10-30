В финской электросетевой компании заявили об угрозе «смертей от холода»

В финской электросетевой компании Fingrid заявили, что если не проводить зимой веерных отключений в некоторых регионах из-за дефицита энергоресурсов, это приведет к масштабному сбою энергетической системы страны

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Финляндия предстоящей зимой готовится к веерным отключениям электроэнергии из-за возможной нехватки энергоресурсов, передает Bloomberg. Несмотря на то, что российская энергия составляет лишь небольшую часть от общего объема поставок в страну, ее потеря может привести к негативным последствиям.

Как заявил менеджер по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин, если не проводить запланированные отключения электроэнергии в некоторых регионах, произойдет крупномасштабный сбой, который приведет к тому, что «люди могут погибнуть» от холода.

Зимой температура воздуха в стране часто опускается ниже минус 20 градусов по Цельсию, а в самые темные месяцы года солнце в Хельсинки светит менее шести часов в день, отмечает агентство.

Как пишет Bloomberg, Финляндия находится «на острие» европейского энергетического кризиса. В мае Россия прекратила поставлять в страну электроэнергию и газ, объяснив это сложностями с оплатой. Финляндия среди европейских стран «особенно подвержена риску», поскольку потеря энергии на какое-то время «может поставить жителей в угрожающие условия».

В то же время, отмечает агентство, Финляндия лучше других подготовлена к последствиям отключения электричества. Минобороны страны многие годы выпускало предупреждения о том, что делать в случае отключения электроэнергии, советовало иметь дома радиоприемники на батарейках, а также запас продуктов, воды и медикаментов на 72 часа. Еще до начала боевых действий на Украине и последующих санкций против России все это «было под рукой примерно у трети финских граждан».

Финляндия с 1974 года не сталкивалась с отключением электроэнергии из-за сбоев, однако такой риск остается. В отличие от соседних Швеции и Норвегии в стране мало внутренних энергоресурсов, она покупает почти всю ископаемую энергию и покрывает дефицит за счет импорта. полагается на импорт, чтобы покрыть дефицит. Однако, пишет агентство, в ближайшие несколько месяцев возможно «некоторое облегчение», когда Финляндия введет в регулярную эксплуатацию крупнейший в Европе реактор на АЭС Olkiluoto.

В конце лета президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за ресурсного и климатического кризиса в Европе настал конец изобилия. Сербский лидер Александр Вучич предупредил о риске отключений электроэнергии в Европе, назвав ситуацию энергетическим катаклизмом. По его словам, предстоящая зима станет для региона «очень холодной», а зима 2023/24 года может оказаться полярной. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в свою очередь считает, что эта зима будет для Европы самой легкой из следующих трех, поскольку к этому сезону она успела заполнить хранилища, но 2023 год будет «гораздо сложнее».