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Gasum сообщила о приостановке поставок газа из России в Финляндию

Поставки газа из России прекращены, Финляндия будет поставлять топливо в летний сезон по трубопроводу Balticconnector, сообщили в Gasum. В Gasgrid Finland заверили, что система страны сбалансирована
«Газпром» GAZP ₽263 -1,38% Купить

Импорт природного газа из России в Финляндию приостановлен, в течение всего летнего сезона компания будет закупать топливо у других поставщиков по трубопровода Balticconnector, говорится на сайте финской государственной газовой компании Gasum.

«Gasum будет поставлять природный газ своим потребителям из других источников по трубопроводу Balticconnector. Газозаправочные станции Gasum в газовой сети будут продолжать работать в обычном режиме», — сказано в сообщении.

Как уточнили в финском газовом госоператоре Gasgrid Finland, поставки газа были прекращены через пункт Иматра, при этом весь необходимый стране объем газа уже импортируется через Balticconnector. Как заверили в компании, «газовая система [Финляндии] в настоящее время сбалансирована».

Balticconnector соединяет Финляндию с Эстонией, этот трубопровод предоставляет финской стороне доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.

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Гендиректор Gasum Мика Вяльянен ранее заявил, что компания подготовилась к подобной ситуации и готова в ближайшие месяцы обеспечивать клиентов топливом в случае отсутствия перебоев в работе транспортной газовой сети. В компании также указывали, что отказываются платить за газ в рублях или по предложенной Россией новой схеме оплаты, при этом есть и иные «существенные разногласия» в отношении других требований, предъявленных к контракту. У Gasum «не было другого выбора, кроме как передать контракт в арбитраж», добавил Вильянен.

В «Газпроме» ранее предупредили, что намерены «защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами», а поставки газа буду приостановлены из-за отказа финской стороны платить за поставки по новым условиям оплаты.

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В конце апреля в правительстве Финляндии заявили о намерении как можно скорее отказаться от поставок российского газа. «Цель — избавиться от всех платежей в Россию, чтобы мы не использовали их для финансирования военного фонда Путина. Было бы нежелательно оказаться в ситуации, когда нам придется платить за нарушение контракта», — сказала министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен.

Bloomberg в середине мая узнал, что Gasgrid Finland намерена зафрахтовать специализированный танкер, используемый как морской СПГ-терминал, у американской Excelerate Energy. В Хельсинки полагали, что сделка позволит прекратить импорт российского газа. Глава Excelerate Energy Стивен Кобос отметил, что Финляндии и Эстонии необходимы 3 млрд куб. м газа ежегодно, тогда как танкер способен поставлять 5 млрд куб. м. газа. По данным компании, это около 52 грузоперевозок.

Судно Exemplar, которое в настоящее время находится в Аргентине, отправится в Финляндию к концу года. Соглашение подписано на десять лет, при этом излишки газа могут быть проданы соседним странам, в том числе Эстонии.

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Фото:Fabrizio Bensch / Reuters

Контракт Gasum и «Газпром экспорта» действует до конца 2031 года. В российской компании сообщали, что поставили финской стороне в 2016-2019 годах порядка 2,5 млрд куб. м газа. В 2020 году на фоне распространения коронавируса объемы поставок упали на треть (34,5%), однако по итогам первого полугодия 2021 они достигли 1,035 млрд куб. м., что было на 35,6% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

По данным Bloomberg, Финляндия в 2021 закупала 92% природного газа у России, однако на долю этого вида топлива приходится только 5% энергии, потребляемой в стране.

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