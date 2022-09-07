Вучич предупредил о «полярной зиме» в Европе

По его словам, ближайшая зима будет холодной, а следующая за ней — полярной, потому что западные страны не хотят идти на компромисс с Россией

Александр Вучич (Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС)

–Предстоящая зима станет для Европы «очень холодной», а зима 2023/24 года может оказаться полярной, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает Danas.

«Мне кажется, что никто не ищет решений. Боюсь, что все ждут, что другая сторона потерпит поражение, а не ищут компромисс. И если вы думаете, что сможете легко одержать военную победу над Россией... Нам остается только как следует готовиться к холодной зиме и к полярной», — сказал Вучич. Трудной будет и эта осень, предупредил он.

Президент Сербии подчеркнул, что в условиях, когда все государства переходят на режим жесткой экономии, невозможно «делать вид, что ничего не происходит». По его словам, «Открытые Балканы» (Сербия, Албания и Северная Македония) обратятся к Еврокомиссии за помощью с поставками электроэнергии.

Вучич добавил, что закупка газа в мае и июне, в том числе продление контракта с Россией, стала для Сербии спасением, потому что в противном случае в стране отключали бы электричество «на 8–12 часов».

В конце августа сербский лидер предупреждал, что европейские страны из-за энергетического кризиса в ближайшее время столкнутся с отключениями света. По его мнению, в Европе нет страны, способной выдержать нынешние цены за газ. Белград вынужден закупать российский газ по «фантастическим» ценам, но в противном случае республику ждало бы банкротство, уверен Вучич. По новому контракту 1 тыс. куб. м газа для Сербии в ближайшие три года будет стоить от $310 до $408.