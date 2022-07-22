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Финская компания допустила веерные отключения электричества

По данным финской электросетевой компании Fingrid, необходимость веерных отключений связана с дефецитом энергоресурсов. В начале мая поставки электричества в Финляндию приостановил российский «Интер РАО» из-за неоплаты
Виды Хельсинки
Виды Хельсинки (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Финские власти рассматривают возможность перехода к веерным отключениям электроэнергии из-за дефицита энергоресурсов, однако это стало бы «крайней мерой». Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявил директор по эксплуатации энергосистем финской электросетевой компании Fingrid Туомас Раухала.

«Отключения будут длиться максимум пару часов и будут носить веерный характер, затрагивая местные электросети в разных частях Финляндии в зависимости от спроса и предложения», — сказал он.

По данным издания, на фоне энергетического кризиса финские власти могут также ввести ограничения на экономию электроэнергии в домохозяйствах, а также обязать компании экономить ресурсы в часы пик.

«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию
Бизнес

Российская энергетическая компания «Интер РАО» в начале мая прекратила поставки электроэнергии финской Fingrid из-за неоплаты. Тогда финский оператор электросетей заверял, что обеспеченность страны электричеством не пострадает. «Отсутствие импорта электроэнергии из России будет компенсировано за счет импорта большего количества электроэнергии из Швеции и производства большего количества электроэнергии в Финляндии», — говорилось в сообщении компании.

Финляндия и Россия подписали соглашение о двусторонних поставках электричества в 2014 году. Торговля между двумя странами осуществляется по энергомосту через Выборг. По данным Yle, в последние годы импортируемая из России электроэнергия составляла 10% от общего потребления в Финляндии.

Кроме электроэнергии Россия в середине мая перестала поставлять в Финляндию газ. По сообщению «Газпрома», финский газовый оператор Gasum не произвел своевременную оплату газа по новой схеме в рублях, предложенной ранее президентом Владимиром Путиным. В компании отметили, что в прошлом году «Газпром экспорт» поставил Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило две трети от общего объема потребления в Финляндии.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
электричество веерные отключения Финляндия санкции
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