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«Интер РАО» перестанет поставлять электроэнергию в Финляндию

Об этом сообщило дочернее подразделение «Интер РАО». Решение связано с трудностями в оплате поставок, в компании надеются на скорое возобновление торговли. Финский оператор заверил, что страна будет обеспечена электроэнергией
«Интер РАО» IRAO ₽2,76 +1,34% Купить
Фото: Martin Meissner / AP
Фото: Martin Meissner / AP

RAO Nordic Oy, подразделение российской энергетической компании «Интер РАО», сообщила, что 14 мая прекратит поставки электроэнергии из России в Финляндию. Представитель «Интер РАО» подтвердил эту информацию РБК.

RAO Nordic Oy поясняет, что решение связано с трудностями в оплате поставок «из-за недостатка денежного дохода».

«Мы надеемся, что ситуация вскоре улучшится и торговля электроэнергией с Россией возобновится», — говорится в заявлении компании.

Финский оператор электросетей Fingrid заверил, что обеспеченность страны электричеством не пострадает. «Недостаток импорта электричества из России будет компенсирован ростом импорта из Швеции и увеличения выработки электричества в Финляндии», — заявила вице-президент Fingrid по работе энергосистемы Рейма Пяйвинен. Yle пишет, что в последнее время импортируемая из России электроэнергия составляла 10% от общего потребления в Финляндии.

СМИ узнали о планах «Интер РАО» остановить экспорт электроэнергии в Китай
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

С 24 апреля Финляндия на треть ограничила импорт электроэнергии из России из-за «изменившейся международной ситуации». В конце января Fingrid разработала сценарии развития национального рынка электроэнергии до 2035 года, и некоторые из них предусматривали полный отказ от поставок из России.

Финляндия и Россия подписали соглашение о двусторонних поставках электричества в 2014 году. До этого финская сторона только импортировала электроэнергетику. Торговля между двумя странами осуществляется по энергомосту через Выборг.

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