Глава НОВАТЭКа Михельсон: эта зима может стать для Европы «самой легкой» из следующих трех

Михельсон заявил, что эта зима будет для ЕС самой легкой из будущих трех

В 2023 году Европе будет «гораздо сложнее», поскольку к тому времени ее газовые резервы будут исчерпаны, заявил Михельсон

Эта зима может стать для Европы самой легкой из следующих трех, поскольку к этому сезону она успела заполнить хранилища, но 2023 год будет «гораздо сложнее», заявил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон на Веронском евразийском форуме, передает корреспондент РБК.

По словам Михельсона, с учетом текущего дефицита газа в Европе и восстановления спроса в Китае дополнительная нагрузка на рынок сжиженного природного газа (СПГ) со следующего года составит около 60–70 млн т. Однако никаких крупных вводов новых мощностей по производству СПГ до 2026 года не предвидится, отметил он.

«Учитывая, что к этой зиме хранилища [в Европе] успели заполнить, возможно, она будет самой легкой из следующих трех», — сказал Михельсон.

И хотя Европа ведет переговоры о поставках газа с Катаром, тот начнет вводить проекты на 33 млн т только с 2025–2026 года, отметил глава НОВАТЭКа. «Министр энергетики Катара Аль-Кааби прямо сказал: если российский газ не вернется на рынок, кризис продлится до 2025-го. И 2023 год будет гораздо сложнее, так как европейские резервы закончатся», — считает Михельсон.

Как сообщал Bloomberg, Европа практически заполнила свои газовые хранилища к зиме. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, европейские ПХГ заполнены на 93,6%, в том числе хранилища в Германии — на 97,5%. Однако если погода будет холоднее, чем обычно, в Германии такого объема хватит только на два месяца, поэтому Европе придется продолжать закупки СПГ, пишет агентство.

Европа нарастила закупки газа на фоне сокращения поставок топлива из России и ужесточения санкций против страны. Как отмечает Bloomberg, заполнению хранилищ способствовала и теплая погода.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять Европе газ и осенью, и зимой, но решение по этому вопросу должен принять сам ЕС. «Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем», — сказал президент. Он отметил, что мощность уцелевшей после взрывов нитки «Северного потока-2» составляет 27,5 млрд куб. м ежегодно, или около 8% всего газового импорта в Евросоюзе.

В то же время в правительстве Германии считают, что прокачка по «Северному потоку-2» технически невозможна.