Путин включил в состав Совбеза Дюмина, Мантурова и Скворцову

Из состава Совбеза исключили бывшего полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, который недавно стал первым вице-спикером Совфеда

Алексей Дюмин и Денис Мантуров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин внес изменения в состав Совета безопасности и включил в него своего помощника Алексея Дюмина, первого вице-премьера Дениса Мантурова, главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову и начальника Главного управления специальных программ президента Александра Линца.

Совет покинул Владимир Якушев, который до сентября был полпредом президента в Уральском федеральном округе, а позже занял должность первого вице-спикера Совета Федерации.

Дюмин стал помощником Путина и секретарем Госсовета в мае, а до этого с 2016 года возглавлял Тульскую область. Прежде он занимал посты командующего Силами специальных операций России, начальника Главного штаба Сухопутных войск — первого заместителя главкома Сухопутных войск, замминистра обороны, был в составе личной охраны Путина.

В том же месяце в рамках перестановок в правительстве Мантуров стал первым вице-премьером. В прежнем составе кабмина с лета 2022 года он совмещал должность вице-премьера и министра промышленности и торговли.

Путин — председатель Совбеза, а его заместитель — Дмитрий Медведев. В число постоянных членов СБ входят руководители ключевых органов исполнительной и законодательной власти.

С мая секретарем Совбеза является Сергей Шойгу, до этого 12 лет руководивший Минобороны. Прежний секретарь Николай Патрушев стал помощником Путина, а Минобороны возглавил бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.