Дюмин стал секретарем Госсовета

В мае Путин назначил Дюмина своим помощником. До этого он возглавлял Тульскую область с 2016 года. На посту секретаря Госсовета экс-губернатор сменил Игоря Левитина, который занимал эту должность с 2012 года

Алексей Дюмин (Фото: kremlin.ru)

Алексей Дюмин, бывший губернатор Тульской области и помощник президента, назначен секретарем Госсовета, сообщил Кремль.

«Назначить секретарем Государственного Совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А.Г.», — говорится в указе.

В мае Путин назначил Дюмина своим помощником. До этого он возглавлял Тульскую область с 2016 года.

На посту секретаря Госсовета Дюмин сменил Игоря Левитина, который занимал эту должность с 2012 года. С 2013-го он также работал помощником Путина. В мае этого года Левитин был назначен советником президента и его специальным представителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта. В Кремле уточняли, что он будет курировать транспортный коридор «Север — Юг» и Северный морской путь (СМП).

Позднее РБК писал, что его планируют назначить на должность главы совета директоров FESCO. Основным владельцем FESCO сейчас является «Росатом», ранее это был один из ключевых активов осужденных братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых (в декабре 2022 года их приговорили к 19 и 18 годам лишения свободы соответственно по делу о создании организованного преступного сообщества, хищениях и мошенничестве).