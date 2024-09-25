Сенаторы переизбрали Матвиенко председателем Совета Федерации
Сенаторы переизбрали Валентину Матвиенко председателем Совета Федерации. Решение было принято единогласно, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
Валентине Матвиенко 75 лет. Она председательствует в Совет Федерации с сентября 2011 года, представляет Санкт-Петербург. С 2011-го Матвиенко является постоянным членом Совета безопасности России. В прошлом она была губернатором Санкт-Петербурга (2003-2011 гг.) и заместителям главы правительства (1998-2003 гг.).
Первым вице-спикером Совета Федерации единогласно избран Владимир Якушев. До этого он был полпредом президента в Уральском федеральном округе. Владимир Путин освободил его от этой должности накануне, 24 сентября.
Предшественником Якушева на посту первого вице-спикера Совфеда, а также на должности секретаря генсовета «Единой России» был Андрей Турчак. Последнему глава государства в июне предложил возглавить Республику Алтай, Турчак в сентябре выиграл выборы в регионе.
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