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Путин переназначил заместителей Патрушева в Совбез к Шойгу

Нургалиев, с 2004-го по 2012 год возглавлявший МВД, затем стал заместителем секретаря Совбеза Патрушева, в прошлом году — первым замсекретаря. Он сохранил свой пост и при новом секретаре, Шойгу
Рашид Нургалиев
Рашид Нургалиев (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности России, документ размещен на портале правовой информации.

Он занимает ту же самую должность с февраля прошлого года, с 2012-го был замсекретаря Совбеза.

В число заместителей секретаря, согласно указу, вошли Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов, Алексей Шевцов, которые в прошлом занимали эту же должность.

На сайте Совбеза назван шестой замсекретаря — Григорий Молчанов, который был назначен в июне этого года.

Секретарем Совбеза в мае стал бывший министр обороны Сергей Шойгу, руководивший военным ведомством 12 лет. С 2008-го секретарем был экс-глава ФСБ Николай Патрушев, он получил должность помощника Путина. Минобороны вместо Шойгу возглавил бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Фото:Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

67-летний Нургалиев с 2004 по 2012 год был министром внутренних дел, а с 2002-го — первым замглавы ведомства.

При нем прошла реформа по преобразованию милиции в полицию. Кроме того, Нургалиев запомнился своим высказыванием, что граждане могут давать отпор милиционерам в случае нападения. «Если это нападение, то должна быть самооборона. Мы все равны. А гражданин равен вдвойне», — сказал он в 2009-м. В том же году в Перми мужчина избил двух милиционеров с криками «Нургалиев разрешил!».

Пост председателя Совбеза занимает сам Владимир Путин, а его заместителя — Дмитрий Медведев. В число постоянных членов Совбеза входят руководители ключевых органов исполнительной и законодательной власти: председатель правительства Михаил Мишустин; министры внутренних дел, обороны и иностранных дел — Владимир Колокольцев, Сергей Шойгу и Сергей Лавров соответственно; спикер Государственной думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и др.

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Сергей Шойгу

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