Путин переназначил заместителей Патрушева в Совбез к Шойгу
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности России, документ размещен на портале правовой информации.
Он занимает ту же самую должность с февраля прошлого года, с 2012-го был замсекретаря Совбеза.
В число заместителей секретаря, согласно указу, вошли Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов, Алексей Шевцов, которые в прошлом занимали эту же должность.
На сайте Совбеза назван шестой замсекретаря — Григорий Молчанов, который был назначен в июне этого года.
Секретарем Совбеза в мае стал бывший министр обороны Сергей Шойгу, руководивший военным ведомством 12 лет. С 2008-го секретарем был экс-глава ФСБ Николай Патрушев, он получил должность помощника Путина. Минобороны вместо Шойгу возглавил бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.
67-летний Нургалиев с 2004 по 2012 год был министром внутренних дел, а с 2002-го — первым замглавы ведомства.
При нем прошла реформа по преобразованию милиции в полицию. Кроме того, Нургалиев запомнился своим высказыванием, что граждане могут давать отпор милиционерам в случае нападения. «Если это нападение, то должна быть самооборона. Мы все равны. А гражданин равен вдвойне», — сказал он в 2009-м. В том же году в Перми мужчина избил двух милиционеров с криками «Нургалиев разрешил!».
Пост председателя Совбеза занимает сам Владимир Путин, а его заместителя — Дмитрий Медведев. В число постоянных членов Совбеза входят руководители ключевых органов исполнительной и законодательной власти: председатель правительства Михаил Мишустин; министры внутренних дел, обороны и иностранных дел — Владимир Колокольцев, Сергей Шойгу и Сергей Лавров соответственно; спикер Государственной думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и др.