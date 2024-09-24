Путин освободил Якушева от должности полпреда на Урале

С июня Владимир Якушев временно занимает пост секретаря генсовета «Единой России» вместо Андрея Турчака. Источники РБК и «Ведомостей» сообщали, что Якушев получит место в Совфеде. По данным «Ъ», полпредом будет Артем Жога

Владимир Якушев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Владимир Якушев освобожден от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе, следует из указа Владимира Путина. По информации «Коммерсанта», новым полпредом станет председатель парламента ДНР Артем Жога.

В июне Якушев занял пост временно исполняющего обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия» вместо Андрея Турчака. Он был назначен врио главы Республики Алтай и в сентябре победил на губернаторских выборах с результатом 74% при явке 45,5%.

Источник РБК говорил, что до начала октября Якушев может получить место в Совете Федерации: Турчак до назначения на Алтай был первым вице-спикером Совфеда, в июне его полномочия были досрочно прекращены.

Якушев занимал должность полпреда в УрФо с 2020 года. По данным источников «Коммерсанта», его сменит Жога. С Уралом он связан не был, после начала конфликта в Донбассе служил в батальоне «Спарта». Сначала им командовал Арсен Павлов («Моторола»), а потом сын Жоги Владимир. После смерти последнего Жога-старший стал командиром. Депутатом в ДНР он стал в прошлом году.

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До того как стать полпредом, Якушев с 2018 года был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2005–2018 годах занимал пост губернатора Тюменской области.

«Ведомости» сообщали, что Якушев может стать сенатором от этого региона. Сейчас регион в Совфеде представляют Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов. По данным газеты, бывший полпред заменит Тараканова, который уйдет в тюменское правительство на пост замгубернатора Александра Моора. «Ъ» также пишет, что Якушев будет сенатором от этого региона.

Якушев работал в администрации Тюменской области с 2001-го: был вице-губернатором при тогдашнем главе региона Сергее Собянине и несколько месяцев в 2005-м — главой Тюмени. До этого занимал различные должности в ОАО «Запсибкомбанк».

В Тюмень Якушев приехал для учебы в местном государственном университете, он получил образование по специальностям «Правоведение» и «Финансы и кредит». Родился в 1968 году в Башкирии.