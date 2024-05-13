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Новое правительство 2024 ,  
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Госдума утвердила Мантурова первым вице-премьером

Госдума утвердила Дениса Мантурова первым вице-премьером
Сюжет
Новое правительство 2024
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Госдума утвердила кандидатуру исполняющего обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства.

За это назначение проголосовал 431 парламентарий, решение было принято единогласно.

Накануне кандидатуру Мантурова поддержал профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле. Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, комментируя его выдвижение, объяснял, что «повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства».

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Мантуров возглавил Минпромторг в 2012 году. В прежнем правительстве с лета 2022 года он совмещал этот пост с должностью вице-премьера и министра промышленности и торговли. А в новом правительстве номинально заменит на посту первого зампреда правительства Андрея Белоусова, которого президент Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны. При этом курировать экономику, ранее входившую в зону ответственности Белоусова, в новом кабмине будет не первый вице-премьер, а Александр Новак, за которым сохранится также энергетика.

Кроме того, на заседании депутаты утвердили кандидатуры вице-премьеров — Татьяны Голиковой, Дмитрия Григоренко, Александра Новака, Алексея Оверчука, Дмитрия Патрушева, Виталия Савельева, Юрия Трутнева, Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко.

В этот же день профильные комитеты Совета Федерации проводят консультации по предложенным президентом кандидатурам на должности глав Минобороны, МВД (Владимир Колокольцев), МЧС (Александр Куренков), Минюста (Константин Чуйченко) и МИДа (Сергей Лавров).

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Денис Мантуров фото

Денис Мантуров

первый вице-премьер России
23 февраля 1969 года
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