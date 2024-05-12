Шойгу получил должность секретаря Совета Безопасности

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Министр обороны Сергей Шойгу назначен указом Владимира Путина секретарем Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«[Нынешний секретарь Совбеза Николай] Патрушев освобожден от должности секретаря в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работу, в ближайшие дни сообщим, где», — сказал Песков.

По его словам, Шойгу одновременно будет заместителем Путин в комиссии по военно-промышленному комплексу, «он глубоко погружен в эту работу», объяснил Песков. Также бывший министр будет курировать работу Федеральной служб по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), которую днем ранее вывели из подчинения Минобороны и передали в подчинение президента.

Шойгу занимал пост министра обороны России с 2012 года. На его место предлагается «гражданский человек» — бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщил Песков. Как пояснил пресс-секретарь президента, Минобороны должно быть «абсолютно открытым для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности», и Путин выбрал Белоусова, который успешно возглавлял Министерство экономического развития (2012-2013), был помощником президента по экономическим вопросам (2013-2020) и вице-премьером (2020-2024).

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Белоусов — экономист-кибернетик по образованию, он не служил в армии. Долгое время занимался научной работой, был консультантом и советником нескольких премьер-министров России. В правительстве Белоусов работает с 2006 года.

Шойгу до того, как стать министром обороны, в мае—ноябре 2012 года был губернатором Московской области. Дольше всего в карьере занимал пост главы МЧС — с 1994 года, когда ведомство создали, и до 2012-го.

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