Путин назначил Дюмина и Патрушева своими помощниками

У Владимира Путина появились два новых помощника — экс-губернатор Дюмин и ушедший два дня назад в отставку экс-секретарь Совбеза Патрушев

Алексей Дюмин (Фото: Артем Геодакян / РИА Новости)

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назначены помощниками президента России. Это следует из указа Владимира Путина.

Тем же указом Путин переназначил состав администрации президента — ее главой остался Антон Вайно. Сергей Кириенко и Алексей Громов — первыми заместителями администрации. С должности помощника президента на должность заместителя перешел Максим Орешкин. Аналогичную должность заняли Владимир Островенко, Дмитрий Козак и Магомедсалам Магомедов.

Николай Патрушев до перехода в администрацию президента был секретарем Совета безопасности. От этой должности Путин его освободил 12 мая. Новым секретарем Совбеза стал бывший министр обороны Сергей Шойгу.

В новом составе администрации у президента десять помощников. В их числе также помощник по внешней политике Юрий Ушаков, начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычева, бывший министр культуры Владимир Мединский, отвечающий за координацию госполитики в исторической и гуманитарной сферах, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко, бывший ярославский губернатор Дмитрий Миронов, бывший премьер Чечни Руслан Эдельгериев, начальник Контрольного управления Кремля Дмитрий Шальков и начальник референтуры президента Дмитрий Калимулин.

Алексею Дюмину 51 год. В 1994 году он окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, в 1995 году начал работать в Федеральной службе охраны (ФСО). В августе 1999 года Дюмин вошел в состав личной охраны Владимира Путина, только назначенного главой правительства. После избрания Путина президентом в 2000-м Дюмин продолжил работу с ним. В 2007-м Дюмин стал начальником охраны Виктора Зубкова в период, когда тот занимал должность премьер-министра. После того как в 2008-м пост премьера занял Путин, Дюмин вновь стал заниматься его охраной. Дюмин в интервью 2016 года говорил, что адъютантом президента не был, а был «пехотинцем Путина», работал в составе группы офицеров, которые обеспечивали безопасность по России и за рубежом.

В 2014 году Дюмин был назначен командующим силами специальных операций России, принимал участие в событиях, предшествовавших вхождению Крыма в состав России. В 2015 году стал начальником Главного штаба Сухопутных войск — первым заместителем главкома Сухопутных войск. В конце того же года он был назначен замминистра обороны. Курировал боевую подготовку, а также строительство, обеспечение жильем, военную медицину.

В начале февраля 2016 года указом президента был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области. В сентябре того же года он официально избрался на должность. На губернаторских выборах в 2021 году Дюмин был переизбран на новый срок, набрав 83,6% голосов.

В июне 2023 года некоторые телеграм-каналы, в частности Brief, распространили информацию о том, что в июне 2023 года Дюмин был отправлен проводить переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время «мятежа» ЧВК и ее марша на Москву. Позже в пресс-службе правительства Тульской области опровергли эту информацию, сообщив, что подобные вопросы находятся вне полномочий губернатора.

Последняя публичная встреча Путина и Дюмина состоялась 2 мая. В ее открытой для журналистов части Дюмин подробно рассказывал о поддержке, которую область оказывает проведению специальной военной операции — от содействия оборонным предприятиям до помощи семьям военнослужащих. Президент похвалил регион за хороший прирост индекса промпроизводства и долю обрабатывающего производства.

Патрушев занимал пост секретаря Совета безопасности в течение 16 лет — с 2008 года. Николай Патрушев — уроженец Ленинграда, выпускник высших курсов КГБ СССР. В школе он учился в одном классе с будущим председателем высшего совета партии «Единая Россия» Борисом Грызловым. С октября 1998 по апрель 1999 года Патрушев работал заместителем директора службы, руководителем департамента экономической безопасности. 19 апреля 1999 года был назначен первым заместителем директора ФСБ (тогда — Владимира Путина). В августе 1999 года стал директором ФСБ, после того как Путин занял пост премьер-министра. Спецслужбу он возглавлял почти десять лет, которые пришлись на период второго конфликта в Чечне. В июле 2006 года Патрушев лично доложил Путину о ликвидации Шамиля Басаева в Ингушетии при подготовке к теракту.

В 2008 году перешел из ФСБ на работу в Совбез. Патрушев — Герой России (2000 год), с 2001-го носит воинское звание генерала армии.