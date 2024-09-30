Кремль заявил о высоком риске войны на Ближнем Востоке после гибели Насраллы

Кремль предупредил о риске войны на Ближнем Востоке после гибели Насраллы

Хасан Насралла (Фото: Hasan Shaaban / Reuters)

После гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате израильской операции риск крупной войны на Ближнем Востоке высок. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

У Пескова поинтересовались, как Москва оценивает риск начала большой войны в регионе после гибели главы группировки.

«Как весьма высокие. Российская сторона осуждает подобные действия. Мы считаем, что они привели к существенной дестабилизации обстановки в регионе. Главное — такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв, и [это] неизбежно повлечет уже гуманитарную катастрофу, такую же, как наблюдаем в Газе», — сказал он.

Такие последствия, по словам Пескова, вызывают глубокую озабоченность российской стороны.

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