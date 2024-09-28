«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы

Хасан Насралла (Фото: Hasan Shaaban / Reuters)

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» подтвердила гибель генерального секретаря организации Хасана Насраллы при израильском ударе по Бейруту, передает телеканал Al Manar.

Руководство движения заверило, что «продолжит джихад перед лицом врага, в поддержку Газы и Палестины, а также в защиту Ливана и его стойкого и достойного народа».

Операцию, целью которой был Насралла, израильские силы провели вечером 27 сентября. Удар нанесли по подземному центральному штабу группировки, расположенным под жилым зданием в Бейруте, сбросив более 80 бомб весом 1 т каждая. По данным израильских военных, на момент удара там собралось руководство группировки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что также погиб глава южного командования «Хезболлы» Али Караки.

Израильская сторона объяснила свои действия планами «Хезболлы» и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений.

Лидер «Хезболлы» долгое время призывал к «освобождению» Иерусалима и называл Израиль «сионистским образованием», требуя, чтобы все израильтяне вернулись в страны своего происхождения, а на месте государства была создана объединенная Палестина.

Насралле было 64 года. Ровно половину жизни он руководил «Хезболлой», возглавив группировку в 1992-м, когда израильская армия ликвидировала в южной части Ливана предыдущего лидера Аббаса аль-Мусави. Последний находился в автоколонне, когда по ней был нанесен ракетный удар вертолетами ВВС Израиля.

Для обеспечения безопасности лидера «Хезболлы» предпринимались усиленные меры. Например, The New York Times рассказал, что в 2002 году, когда Насралла согласился дать интервью тому изданию, журналисту завязали глаза и некоторое время возили по южным пригородам Бейрута. Затем охранники лидера группировки проверили абсолютно все предметы, которые попадут в комнату к Насралле. В частности, разобрали пишущие ручки, чтобы убедиться, что в них только чернила.

Соболезнования по поводу гибели Насраллы высказали, в частности, Иран и ХАМАС. Верховного лидера Ирана, аятоллу Али Хаменеи, после заявления ЦАХАЛ о ликвидации Насраллы перевели в безопасное место в Иране, сообщил Reuters. Иранский лидер считается в «Хезболле» высшей инстанцией, однако группировка в основном автономна во внутриливанских делах.

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