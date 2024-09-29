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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль после атаки в Йемене за 1,8 тыс. км пригрозил ударить еще дальше

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Палестино-израильский конфликт
ВВС Израиля атаковали порты в Йемене, погибли четыре человека, 40 пострадали. В ЦАХАЛ предупредили, что израильские военные могут «дотянуться» еще дальше
Дым над местом израильских авиаударов в портовом городе Ходейда, Йемен
Дым над местом израильских авиаударов в портовом городе Ходейда, Йемен (Фото: Reuters)

Израиль нанес удар по порту Ходейда в Йемене, расположенном в 1,8 тыс. км от территории Израиля, и может атаковать дальше, об этом предупредил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви.

«Мы знаем, как дотянуться очень далеко, мы знаем, как дотянуться еще дальше, и мы знаем, как нанести точный удар. Это не сообщение, это действие», — заявил он.

По его словам, он смотрит на «ось, возглавляемая Ираном, с «Хезболлой» в качестве центрального фактора». Ливанская группировка в последнее время «потеряла голову» (недавно погибли многие ее руководители, в том числе возглавлявший группировку более 30 лет Хасан Насралла), тем не менее «нужно продолжать наносить сильные удары по «Хезболле». «На этом [сосредоточено] наше основное внимание, и мы также должны адаптировать наши инструменты для других мест», — отметил Халеви.

Израиль нанес удар по нефтяным резервуарам в Йемене
Политика
Порт Ходейда,&nbsp;Йемен

Министерство здравоохранения Йемена заявило, что после атаки в Ходейде погибли четыре человека, еще 40 ранены.

ЦАХАЛ сообщила, что в атаке участвовали десятки самолетов ВВС Израиля: истребители, самолеты-дозаправщики в воздухе и разведывательные самолеты. Целями атак в Ходейде, а также в Рас-Исе, «были электростанции и морской порт, используемый для импорта нефти, которые использовались террористическим режимом хуситов для переброски иранского оружия в регион, а также военных поставок и поставок нефти».

Израиль назвал атаку ответом на удары со стороны Йемена. Среди недавних атак — пуски ракет по Тель-Авиву 27-28 сентября, они были перехвачены израильскими ПВО. В частности, хуситы сообщали, что 28-го провели «операцию, нацеленную» на аэропорт Бен-Гурион во время прибытия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Политики заявил, что его страна продолжит наносить удары по своим врагам. «Нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда не дотянется длинная рука Израиля, и сегодня вы уже знаете, насколько это верно», — сказал он после гибели лидера "Хезболлы" Насраллы.

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