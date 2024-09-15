Израиль пригрозил хуситам жестким ответом за попытки атаковать страну

Обстановка на месте воронки в Израиле (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил йеменским хуситам, что Израиль «заставит платить высокую цену» тех, кто пытается атаковать их государство, сообщает издание The Times of Israel.

«Хуситы уже должны были понять, что мы заставляем платить высокую цену за любую попытку причинить нам вред», — сказал он в начале еженедельного заседания кабинета министров.

Ранее, 15 сентября, йеменское движение «Ансар Аллах» заявило, что нанесло удар по военному объекту в районе Яффа в Тель-Авиве «гиперзвуковой баллистической ракетой».

ЦАХАЛ утром того же дня заявила об обнаружении ракеты класса «земля — земля». Она «пересекла центральную часть Израиля с востока и упала на открытой местности». Позже в армии уточнили, что ракета прилетела из Йемена, по ней выпустили ракеты-перехватчики.

В конце июля, когда хуситы атаковали Тель-Авив с помощью дрона, Израиль в ответ нанес удар по порту Ходейда в Йемене с помощью 12 истребителей. Атака была скоординирована с США и международной коалицией, которая противодействует хуситам, писал тогда Axios со ссылкой на израильского чиновника.