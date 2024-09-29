Израиль нанес удар по нефтяным резервуарам в Йемене

Израиль нанес авиаудар по нефтяным резервуарам в порту Ходейда в Йемене

Порт Ходейда, Йемен (Фото: Hani Al-Ansi / dpa / Global Look Press)

ЦАХАЛ нанесла авиаудар по порту Ходейда в Йемене, сообщает телеканал Al Jazeera.

Al Hadath TV со ссылкой на источники сообщил, что Израиль атаковал электростанцию и порт Ходейда в ответ на недавние ракетные атаки со стороны хуситов.

Целью ударов были нефтяные резервуары в порту Рас-Иса в провинции Ходейда. Он служит главным терминалом для экспорта нефти через близлежащий порт Салиф.

Накануне хуситы провели «операцию, нацеленную» на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, во время прибытия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Они нанесли удар баллистической ракетой «Палестина 2».

ЦАХАЛ позднее сообщила, что израильская система ПВО перехватила выпущенную из Йемена ракету.

Пресс-секретарь Вооруженных сил Йемена Яхья Сари пообещал, что Йемен продолжит реагировать на действия Израиля и «без колебаний будет повышать уровень эскалации в ответ на требования этого этапа и участвовать в защите Газы и Ливана».

Лидер йеменских хуситов Абдул-Малик аль-Хуси до этого выступил в поддержку ливанского шиитского движения «Хезболла» после гибели его лидера Хасана Насраллы в результате израильской атаки по Бейруту 27 сентября.