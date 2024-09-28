Израиль после гибели лидера «Хезболлы» ограничил массовые собрания людей
Командование тыла Израиля вводит ограничения на проведение собраний в центральной части страны: численность участников массовых мероприятий не должна превышать 1 тыс. человек. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари, передает The Times of Israel.
Изменения претерпели директивы командования в сфере гражданской обороны. Нововведения вступают в силу немедленно.
Хагари не исключил ужесточения этих мер в случае необходимости.
Израильские силы накануне нанесли удар по центральному штабу ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. На следующий день ЦАХАЛ объявила о ликвидации лидера группировки Хасана Насраллы. Позднее движение подтвердило его смерть.
Насралле было 64 года. Ровно половину жизни он руководил «Хезболлой», возглавив группировку в 1992 году, когда израильская армия ликвидировала в южной части Ливана предыдущего лидера Аббаса аль-Мусави. Последний находился в автоколонне, когда по ней был нанесен ракетный удар вертолетами ВВС Израиля.
Израиль после случившегося продолжил наносить удары по Ливану. В северных районах Израиля (с этого направления государство граничит с Ливаном) днем 28 сентября неоднократно звучали сирены.
Духовный лидер Ирана Али Хаменеи, чья страна поддерживает «Хезболлу», пообещал, что Ливан заставит Израиль «пожалеть» о своих действиях. Сама группировка пообещала «продолжить джихад» в поддержку сектора Газа, где Израиль ведет войну против палестинской группировки ХАМАС.
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