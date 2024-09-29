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Операция Израиля в Ливане ,  
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WP узнала, что США отговаривают Израиль от наземной операции в Ливане

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
США предупреждают Израиль о возможных последствиях наземной операции в Ливане и ждут вероятного ответа «Хезболлы» и Ирана на смерть Хасана Насраллы
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Соединенные Штаты призывают Израиль не проводить наземную операцию в Ливане после ликвидации лидера шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и предупреждают о «неприятных последствиях», сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. США считают, что это усложнит попытки Израиля еще сильнее ослабить позиции «Хезболлы».

Сейчас Вашингтон оценивает ситуацию в Ливане и возможные риски. По словам собеседника, в США допускают, что Иран, поддерживающий «Хезболлу», решит отреагировать на убийство лидера группы, например, нанести удар по Израилю или атаковать американских военных в регионе. Также Соединенные Штаты не исключают ответа самой «Хезболлы», атак йеменских хуситов или других иранских «прокси-групп».

При этом два экс-сотрудника израильской разведки считают, что Иран пока не решается «дать добро» «Хезболле» на массированный удар по Израилю, так как это спровоцирует ответные действия со стороны ЦАХАЛ. Это еще больше ослабит группировку, а возможно, и Тегеран, сказал один из собеседников, добавив, что «Иран боится войны».

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

WP отмечает, что эскалация со стороны Израиля в последние дни поставила международное сообщество в тупик, оно опасается начала масштабной региональной войны. Американские чиновники не знали, что ЦАХАЛ готовится ликвидировать Насраллу, также они были застигнуты врасплох массовыми взрывами пейджеров и раций «Хезболлы» в Ливане в середине сентября (Ливан возложил ответственность за это на Израиль, который отрицает свою причастность).

При этом публично президент США Джо Байден приветствовал смерть Насраллы, отметив, что группировка, признанная в стране террористической, несет ответственность за «убийство сотен американцев», а также жертвы среди израильтян и мирных ливанцев.

США не верят, что Израиль или «Хезболла» согласятся на прекращение огня в ближайшие дни, но высокопоставленный представитель администрации Байдена сообщил, что Белый дом по-прежнему хочет добиться деэскалации и дипломатического решения.

Израиль после смерти Насраллы продолжил наносить удары по Ливану, министр обороны Йоав Галлант заявил в субботу 28 сентября, что война «не прекращается». Премьер Биньямин Нетаньяху предупредил израильтян, что «работа еще не завершена», в ближайшие дни страну «ждут серьезные испытания». Телеканал ABC сообщил, что Израиль уже мог начать «маломасштабные перемещения» на границе с Ливаном или начнет их в ближайшие дни.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль Ливан США Хезболла ЦАХАЛ Хасан Насралла
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