FT раскрыла, как разведка Израиля внедрилась в «Хезболлу»

Разведка годами собирала терабайты информации, чтобы вычислить бойцов «Хезболлы», иерархию и местонахождение. Источниками сведений становились телефоны жен, пульты от телевизора и взломанные камеры наблюдения, выяснила FT

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль несколько раз пытался ликвидировать бывшего главу «Хезболлы» Хасана Насраллу, но успеха достиг только когда фундаментально изменил образ подход к противостоянию группировке, а также перестроил сбор разведданных, пишет Financial Times со ссылкой на собеседников среди должностных лиц из разведки.

Израиль за последние два десятилетия расширил сбор данных насчет «Хезболлы», обратив внимание не только на военное крыло, но и на политические действия группировки и ее растущие связи с Ираном и Сирией, рассказала газете бывший высокопоставленный офицер разведки Мири Эйсин.

По ее словам, помощь сирийскому президенту Башару Асаду в гражданской войне раскрыла перед Израилем структуру «Хезболлы» и позволила получить ясную «разведывательную картину» — кого повысили, кто коррумпирован, кто только что вернулся из поездки с загадочной целью. В то же время, пока «Хезболла» активно рекрутировала новых бойцов для тяжелой войны, Израиль получил возможность внедрять шпионов и находить потенциальных перебежчиков.

Кроме того, из-за войны в Сирии в общем доступе появился громадный объем информации, полезной для израильской разведки. В частности, полезны оказались регулярно публикуемые «Хезболлой» некрологи в виде «плакатов мученика» с крупицами сведений о происхождении погибшего бойца, месте гибели, а также круге его знакомств, которые публиковали это сообщение в соцсетях. еще более показательными были похороны, во время которых, хоть и ненадолго, из тени выходили старшие командиры группировки. Как заметил бывший высокопоставленный ливанский политик, ценой поддержки Асада стал успех разведки Израиля.

Со временем внимание Израиля к «Хезболле» росло, разведка опиралась на непреодолимое техническое преимущество — спутники-шпионы, сложные беспилотные летательные аппараты и кибератаки, превращающие телефоны в прослушивающие устройства. Как выяснила FT, у Израиля скапливалось так много данных, что была организована специальная группа специалистов, которые создавали алгоритмы для изучения терабайтов изображений, чтобы обнаружить малейшие изменения и найти самодельные взрывные устройства на обочинах дорог, вентиляционное отверстие над туннелями или внезапное появление бетонной арматуры — признаке наличия бункера.

После того, как Израиль идентифицировал очередного бойца «Хезболлы», информация о его передвижениях заносилась в базу данных. Туда же стекались сведения с таких источников, как телефон его супруги, счетчик пробега автомобиля, пролетающего над головой беспилотнике, взломанных камер наблюдения, и даже с пульта управления современного телевизора, позволяющего записать голос. Любое отклонение от привычных паттерном поведения становилось сигналом тревоги для израильской разведки и позволило, например, определить командиров среднего звена противотанковых подразделений.

«У Израиля было много возможностей, многие разведданные ждали своего применения. Мы могли бы использовать эти возможности гораздо раньше, во время этой войны, но мы этого не сделали», — рассказал бывший чиновник.

В последние годы разведка Израиля периодически обнаруживала местонахождение лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, который в основном жил в бункерах.

Как рассказали источники газеты, в октябре 2023 года, когда Израиль подвергся атаке ХАМАС и обстрелу со стороны «Хезболлы», израильские самолеты вылетели с приказом разбомбить место нахождения Насраллы, но их вернули на базу после требования Белого дома отменить операцию.

В результате его ликвидировали 28 сентября на южной окраине Бейрута, когда тот находился в подземном штабе. По сведениям Le Parisien, о скором прибытии Насраллы в это место сообщил Израилю иранский «крот».