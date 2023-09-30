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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Украины сообщил о 37 поврежденных оборонных предприятиях

Премьер Украины Шмыгаль рассказал о 37 поврежденных оборонных предприятиях
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине повреждены 37 оборонных предприятий, Киев прорабатывает предложения по их восстановлению, заявил премьер Шмыгаль. Он рассказал, что в госбюджете на 2024-й предусмотрено увеличение расходов на производство оружия в 7 раз
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

На Украине повреждены 37 оборонных предприятий, Киев прорабатывает дополнительные предложения по их восстановлению, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на международном форуме оборонных индустрий в Киеве, передает УНИАН.

По его словам, украинская оборонная промышленность остается одной из основных целей ударов России.

В проекте государственного бюджета Украины на 2024 год предусмотрено увеличение расходов на производство оружия в семь раз — до 55,8 млрд грн, рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что на Украине упрощаются бюрократические процедуры для производства вооружения, Киев готов поддержать производителей. Краткосрочная и стратегическая цель Украины — усилить сотрудничество между украинскими и иностранными производителями, а также привлечь зарубежные компании к производству оружия в стране, сказал Шмыгаль.

«Все понимают риски, но те, кто мыслит стратегически, также понимают, что Украина станет новым центром производства военной продукции в Европе», — подчеркнул украинский премьер.

Президент России Владимир Путин называл целями военной операции на Украине демилитаризацию и «денацификацию» страны. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В сентябре ведомство отчиталось об ударе по цехам Харьковского бронетанкового завода.

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В конце декабря прошлого года его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в вопросе демилитаризации можно констатировать «существенное продвижение», отметив, что оборонная способность Украины снизилась. В июне он сказал, что эта задача спецоперации «во многом выполнена», поскольку Киев использует все больше западного вооружения, нежели собственного производства.

Песков добавил, что таким образом, западные страны все больше прямо и косвенно становятся стороной конфликта на Украине, что обязывает Москву «применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» страны.

30 сентября на первом международном форуме оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании международного Альянса оборонных индустрий, участники которого будут выпускать вооружение на территории Украины. К нему уже присоединились 38 компаний из 19 государств, отмечал МИД Украины.

Несколько производителей оружия заявили о планах открыть заводы на территории Украины. Например, в конце августа Зеленский объявил о приходе на Украину крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, в июле об аналогичном решении сообщала немецкая Rheinmetall. В планах последней — построить завод по выпуску бронетехники и танков, его создадут на основе советских танковых заводов. Турецкая компания Baykar собирается за полтора года построить предприятие по производству дронов на Украине.

В Москве раскритиковали сотрудничество Украины с Западом в оборонной сфере. МИД предупредил, что завод иностранной оборонной компании станет «законной целью» для российских ударов.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Денис Шмыгаль производство оружия оборонная промышленность
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