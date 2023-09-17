Минобороны России заявило об ударе по Харьковскому бронетанковому заводу
Минобороны России: поражены цеха ремонтного Харьковского бронетанкового завода
На ставшем целью заводе ремонтировали технику ВСУ, сообщило российское военное ведомство. В Харькове сообщали ночью о четырех «прилетах»
Российская армия нанесла удар по цехам Харьковского бронетанкового завода, сообщается в сводке Минобороны России.
«В районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ», — заявили в ведомстве.
Как сообщал глава харьковской областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале, в городе ночью 17 сентября было зафиксировано четыре «прилета» по зданию одного из предприятий, начался пожар.
На донецком и южно-донецком направлениях за сутки было отражено по три атаки, на запорожском — одна. В Запорожской области был поражен склад боеприпасов.
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