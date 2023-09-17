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Минобороны России заявило об ударе по Харьковскому бронетанковому заводу

Минобороны России: поражены цеха ремонтного Харьковского бронетанкового завода
Сюжет
Военная операция на Украине
На ставшем целью заводе ремонтировали технику ВСУ, сообщило российское военное ведомство. В Харькове сообщали ночью о четырех «прилетах»
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Российская армия нанесла удар по цехам Харьковского бронетанкового завода, сообщается в сводке Минобороны России.

«В районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ», — заявили в ведомстве.

Как сообщал глава харьковской областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале, в городе ночью 17 сентября было зафиксировано четыре «прилета» по зданию одного из предприятий, начался пожар.

На донецком и южно-донецком направлениях за сутки было отражено по три атаки, на запорожском — одна. В Запорожской области был поражен склад боеприпасов.

Материал дополняется

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Харьков бронетехника Минобороны Военная операция на Украине