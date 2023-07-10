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Rheinmetall объявил о скором открытии завода бронетехники на Украине

Rheinmetall анонсировал открытие завода бронетехники на Украине в течение 12 недель
Немецкий концерн Rheinmetall в течение 12 недель откроет на западе Украины завод по выпуску танков и другой бронетехники. Медведев ранее обещал ударить по такому заводу «Калибрами»
Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press
Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Немецкий производитель военной техники Rheinmetall в течение трех месяцев откроет на Украине завод по производству бронетехники, сообщил CNN генеральный компании Армин Паппаргер.

Он отметил, что Rheinmetall также начнет обучать украинцев обслуживать танки и другую технику, которая будет там производиться.

«[Украинцы] должны помочь себе — если им всегда придется ждать, [чтобы] европейцы или американцы помогли им в течение следующих десяти или 20 лет… это невозможно», — сказал Паппаргер.

Компания будет владеть заводом совместно с «Укроборонпромом», с которым у них подписано соглашение о сотрудничестве.

Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн выпускает боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2 и другую военную технику, вооружение и боеприпасы. Продукция Rheinmetall входит в пакеты военной помощи, которые западные страны выделяют Украине.

Rheinmetall еще в марте заявлял о планах открыть на Украине завод по выпуску танков стоимостью €200 млн, способный производить около 400 машин в год. Тогда заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ударом по заводу крылатыми ракетами «Калибр», позднее он попросил «прислать точные координаты будущего завода». Паппаргер отметил, что завод постараются защитить от возможных ударов со стороны Москвы.

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ВСУ на данный момент используют танки Leopard 1 и Leopard 2 в рамках идущего с начала июня контрнаступления. Их поставили Украине Германия, Польша, Канада, Испания, Дания и др.

Как сообщил 3 июля российский министр обороны Сергей Шойгу, на трех направлениях в зоне спецоперации были уничтожены 16 танков Leopard.
«Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — отмечал министр.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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