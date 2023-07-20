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МИД назвал завод Rheinmetall законной целью, если его построят на Украине

Захарова: если завод Rheinmetall построят на Украине, то он будет законной целью России
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall Group на Украине, если его построят, станет законной целью для российских вооруженных сил. Об этом заявили на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, если планы построить завод реальны, то это «конечно, провокация безусловно, к которым так любят прибегать киевский режим и его западные покровители» (цитата по ТАСС).

О планах построить завод по выпуску танков и бронетехники Rheinmetall объявила в начале июля. Компания также будет обучать украинских сотрудников обслуживать, ремонтировать танки и другую технику, рассказал гендиректор компании Армин Паппаргер.

Компания будет владеть заводом вместе с «Укроборонпромом».

Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн выпускает боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2 и другую военную технику, вооружение и боеприпасы. Продукция Rheinmetall входит в пакеты военной помощи, которые западные страны выделяют Украине.

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