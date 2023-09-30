Производитель Bayraktar назвал срок постройки завода на Украине
Турецкая компания Baykar планирует достроить завод по производству дронов на Украине за полтора года, сообщил ее генеральный директор Халук Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве, передает «Укринформ».
«Строительство уже начато. На его завершение понадобится примерно 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работали минимум 300 человек», — сказал гендиректор компании.
Среди вызовов для запуска производства Байрактар перечислил обеспечение цепочки поставок и поиск кадров в условиях боевых действий.
Baykar планирует инвестировать в три проекта на Украине около $100 млн, деньги направят на строительство завода, а также содержание сервисного центра и главного офиса компании на Украине, добавил Байрактар.
Летом 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Baykar собирается построить на Украине завод. В октябре 2022 года Байрактар уточнил, что предприятие планируется построить за два года. В июле министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин объявил о начале строительства.
На заводе планируют выпускать беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Байрактар обещал запустить предприятие в 2025 году.
Строительство завода по производству турецких дронов на Украине «подпадает под тему демилитаризации», что «лишь продлит страдания украинцев», отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Это не помешает России достичь целей военной операции, подчеркивали в Кремле.