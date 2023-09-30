Производитель Bayraktar назвал срок постройки завода на Украине

Производитель Bayraktar пообещал достроить завод на Украине за полтора года

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Турецкая компания Baykar планирует достроить завод по производству дронов на Украине за полтора года, сообщил ее генеральный директор Халук Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве, передает «Укринформ».

«Строительство уже начато. На его завершение понадобится примерно 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работали минимум 300 человек», — сказал гендиректор компании.

Среди вызовов для запуска производства Байрактар перечислил обеспечение цепочки поставок и поиск кадров в условиях боевых действий.

Baykar планирует инвестировать в три проекта на Украине около $100 млн, деньги направят на строительство завода, а также содержание сервисного центра и главного офиса компании на Украине, добавил Байрактар.

Летом 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Baykar собирается построить на Украине завод. В октябре 2022 года Байрактар уточнил, что предприятие планируется построить за два года. В июле министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин объявил о начале строительства.

На заводе планируют выпускать беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. Байрактар обещал запустить предприятие в 2025 году.

Строительство завода по производству турецких дронов на Украине «подпадает под тему демилитаризации», что «лишь продлит страдания украинцев», отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Это не помешает России достичь целей военной операции, подчеркивали в Кремле.